موعد صرف راتب التقاعد الشهر الجديد 1444 وكيفيه صرفه بكل سهولة

موعد صرف راتب التقاعد يبحث الكثير من السعوديين فى هذه الأيام عن موعد صرف الراتب الشهرى للمتقاعدين، حيث أن المملكة العربية السعودية خصصت مبلغا محددا للمواطنين المتقاعدين كي توفر لهم عيشة كريمة ومريحة، ويعتبر راتب التقاعد عبارة عن استقطاعات من مرتبه أثناء عمله وتوفيرها له بعد التقاعد من العمل، وكانت وزارة المالية السعودية تهتم بصرف ها الراتب فى موعده المحدد ولا تتأخر عن الصرف الا إذا وافق اجازات رسمية، وفي هذا المقال سوف نقدم لكم موعد صرف الراتب المحدد.

شروط التسجيل في الضمان الاجتماعي وموعد صرف المعاش الإضافي

الموعد المحدد لصرف راتب التقاعد

تسهيلا على المواطنين فى المملكة العربية السعودية، قامت وزارة المالية السعودية بتحديد موعد نزول راتب التقاعد، الذي هو يستقطع من رواتبه أثناء عمله وفي وظيفته.

فهو حق مكتسب له لا يمكن التأخر عنه، والتأخير عنه يعتبر مخالفة يعاقب عليها القانون داخل المملكة العربية السعودية.

وتم تحديد يوم معين لنزول الراتب وهو ٢٥ من كل شهر ميلادى، وهذا الموعد لا يتغير إلا إذا وافق إجازات رسمية داخل المملكة، ولا يختلف نزول الراتب للمواطن العسكرى أو المواطن المدنى.

طريقة الاستعلام عن راتب التقاعد الشهري

قامت وزارة المالية السعودية بوضع طرق لمعرفة قيمة الراتب ومعلوماته إلكترونيا وذلك تسهيلا على المواطن دون الحاجه الى الذهاب الى هيئة المعاشات،وعن طريق اتباع الخطوات التالية: