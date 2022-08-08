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عمر شويل - جدة كيف يمكن حساب مبلغ التأمينات الاجتماعية السعودية؟ هذا السؤال يدور في أذهان العديد من المواطنين بداخل المملكة العربية السعودية الذين يحصلون على تأمين.

كيف يمكن حساب مبلغ التأمينات الاجتماعية السعودية

يبلغ عدد مستفيدي التأمينات الاجتماعية في المملكة العربية السعودية ما يزيد عن أربعين ألف مواطن، بدعم مالي يبلغ قرابة المليار و900 مليون ريال سعودي.

ليتم تقسيم مستحقات التأمينات الاجتماعية بنسبة 11% على المؤسسة التي يتبع لها عمل الموظف، و9% على الموظف فقط.

وعلى سبيل المثال في حالة وجود عامل سعودي مسجل في التأمينات الاجتماعية السعودية براتب مالي شهري يبلغ 4500 ريال سعودي

فإنه يتم حساب مبلغ التأمينات الاجتماعية على النحو التالي:

خصم نسبة 11% من المؤسسة التي يتبع لها الموظف من إجمالي الراتب المالي الشهري، بما يبلغ 495 ريال سعودي.

خصم نسبة 9% من إجمالي الدخل المالي للموظف بما يبلغ 405 ريال سعودي.

وفي حالة تطبيق التأمينات الاجتماعية على العمالة الأجنبية، فإنه يتم خصم نسبة 2% فقط من إجمالي الراتب الشهري للعامل، على أن يتم حساب التأمينات الاجتماعية السعودية بنفس الطريقة السابقة، مع خصم نسبة متكافئة من المؤسسة والعامل في نفس الوقت.

فعلى سبيل المثال، في حالة وجود موظف أجنبي مسجل رسمياً في التأمينات الاجتماعية بـ 3000 ريال سعودي.

فإنه يمثل مبلغ التأمين الاجتماعي الخاص به 60 ريال سعودي شهرياً من إجمالي الراتب.

نسبة خصم التأمينات الاجتماعية للموظفين السعوديين والأجانب

وفقاً لإرشادات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود فإنه قد قامت الحكومة السعودية إلزامياً بخصم نسبة 22% من الراتب الشهري لكافة العاملين في قطاعات المملكة الحكومية، بهدف تقديم الدعم المالي للعاملين الحكوميين بعد التوقف عن العمل أو التقاعد عن العمل إلزامياً أو طبياً.

وفيما يتعلق بالنسبة التي يتم خصمها تحديداً من الراتب المالي فهي تمثل (2% فقط) من قيمة الراتب الأساسي.

على أن يتحمل صاحب العمل 1% ويتحمل الموظف 1%، ليتم استقطاع هذه النسبة طوال فترة خدمة العامل أو الموظف الحكومي المُسجل في نظام التأمينات الاجتماعية السعودية.

لتتمثل نسبة خصم التأمينات الاجتماعية السعودية للموظفين السعوديين في 22% من إجمالي القيمة المالية للراتب الشهري.

على أن تكون من بينها 9% كنسبة للمعاشات، و 9% يتم إعادتها إلى المؤسسة التي يتبع إليها الموظف السعودي فقط.

وفيما يتعلق بالعمالة الأجنبية فإنه يتم التأمين عليها بنسبة تبلغ 2% (بدل مواجهة أخطار)، كما يتم دعم المتضررين بصفة شهرية.

ولذلك تعمل هيئة التأمينات الاجتماعية في بداية كل شهر على استكمال عملية التحصيلات واستجماع المُستحقات التأمينية.

وتعبيراً عن سعي المملكة العربية السعودية والهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية الدؤوب على دعم المواطنين والعمالة السعودية.

فقد تم إنشاء التطبيق الإلكتروني (ساند) الذي يهدف لدعم ما يزيد عن مليون ونصف المليون مواطن سعودي لمسوا ضرراً جزئياً أو كلياً بسب الوضع الاقتصادي والإصلاحات الاقتصادية الحالية في المملكة.

وقد أتاحت هيئة التأمينات الاجتماعية الفرصة لجميع المواطنين من الجنسية التقدم إلى نظام ساند للرجال أو النساء مع تطبيق كافة الأحكام والشروط.

طريقة التسجيل في التأمينات الاجتماعية السعودية

يمكنك التسجيل في الضمان الاجتماعي السعودي في بضع خطوات بسيطة من خلال موقع هيئة الصحة السعودية، فيما يلي الخطوات: