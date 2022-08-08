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عمر شويل - جدة خطوات نظام تجديد الإقامة الجديد في السعودية 2022 مختلفة عن النظام السابق لذا في هذا المقال سوف نوضحها بالتفصيل، علاوة على العديد من المعلومات الأخرى الخاصة بنظام الإقامة الجديد، فتابعوا المقال حتى تتعرفوا على كل ما تحتاجون معرفته.

خطوات نظام تجديد الإقامة الجديد في السعودية 2022

من خلال هذه الخطوات، يمكن للمقيمين الذين يرغبون في معرفة نظام تجديد تصريح الإقامة التعرف عليه من خلال هذا الموقع الرسمي يمكنك العثور بسهولة على الخطوات التالية واتباعها:

من هنا يزور المقيم الموقع الرسمي لأبشر بالمملكة العربية السعودية ويختار الخدمات المقدمة للفرد.

ثم يكمل المقيم الإجراء بإدخال البيانات المطلوبة.

ثم الضغط على طلب الخدمة الإلكترونية، ثم الضغط على كلمة جواز السفر.

بعدها انقر فوق تجديد جواز السفر وأدخل رقم إقامتك في الأيقونة التي تظهر أمامك.

ثم اضغط على كلمة “Select View” لرؤية جميع البيانات المتعلقة بتوسيع الإقامة والضغط على خيار توسيع الإقامة.

الأوراق المطلوبة لتجديد الإقامة الجديدة في السعودية 2022

للحصول على إقامة مؤقتة ودائمة في المملكة العربية السعودية، يجب عليك تقديم المستندات اللازمة للحصول على تصريح الإقامة، ويمكن أيضا الاستعلام عن موظف وافد برقم الإقامة ورقم الجواز، هذه الوثائق هي:

يجب أن يكون لدى الأجانب المقيمين جواز سفر ساري المفعول.

يجب أن يكون للمغتربين سجل جنائي بدون سجل جنائي.

أن يكون لدى الوافد وثيقة تثبت قدرته المالية.

يجب أن يكون لدى الوافد تقرير صحي يتضمن حالة مقدم الطلب، وأن يكون بصحة جيدة وخالٍ من الأمراض والالتهابات، ويجب ألا يزيد عمر التقرير عن 6 أشهر من تاريخ التقديم.

رسوم تجديد الإقامة الجديدة في السعودية 2022

شروط تجديد الإقامة في السعودية 2022، حيث يشتمل نظام الإقامة المتميزة في المملكة العربية السعودية على الرسوم التالية لتجديد تصريح الإقامة الخاص بك:

تبلغ تكلفة الإقامة المؤقتة في المملكة العربية السعودية 100.000 ريال سعودي سنويًا، أي ما يعادل 27.000 دولار أمريكي.

تصريح الإقامة الدائمة في المملكة العربية السعودية يتضمن رسمًا قدره 800 ألف ريال سعودي، يعادل 213 ألف دولار أمريكي.

كما تم الإعلان عن رسوم تجديد لبعض المهن، بما في ذلك نفقات المعيشة لهم ولأسرهم.

رسوم موظفي القطاع الخاص تشمل 650 ريال سعودي.

تشمل رسوم العمالة المنزلية 600 ريال سعودي.

تشمل معدلات المُعالين للعائلات الوافدة الذين تزيد أعمارهم عن 18 عامًا معدلات 500 ريال سعودي.

أيضا تشمل رسوم الانتساب للشركاء المقيمين 2000 ريال سعودي.

نظام الإقامة الجديد (أو نظام الإقامة المميزة أو ما يعرف بقانون الإقامة السعودي الجديد) ستوفره السلطات السعودية للعيش بمفردها أو مع عائلاتهم لغرض الإقامة المؤقتة أو الدائمة، ولها فئات مستفيدة معينة من هذا النظام، حيث يلتزم بقواعد وأنظمة محددة تحدد قواعد نظام الإقامة الجديد، حيث نظام تجديد الإقامة لعامل وافد عبر منصة أبشر.

يمكن تقسيم أنواع المساكن المميزة في المملكة العربية السعودية إلى نوعين:

البقاء لأجل غير مسمى.

تصريح إقامة لمدة عام يمكن تمديده.

الفئات المستفيدة من نظام الإقامة الجديد في السعودية 2022

لا يقتصر نظام تجديد الإقامة السعودي الجديد على المهاجرين السعوديين، بل إن زوجة المواطن السعودي لديها إقامة دائمة في المملكة العربية السعودية وشبه الجزيرة العربية، بالإضافة إلى حق الحصول على الجنسية السعودية.

يمنح نظام الإسكان الجديد هذا أبناء المواطنين السعوديين المتزوجين من غير سعوديين الحق في منح الجنسية السعودية.

يمنح الأجانب الذين يتزوجون سعودية وأطفالهم الجنسية، سواء كانوا أطفالًا أم لا خارج المملكة أو داخلها.

كما تم الإعلان عن منح المواطنين والمقيمين الدائمين لمن ولد في المملكة العربية السعودية وعاش في المملكة العربية السعودية منذ أكثر من 15 عامًا.

الفئات المعفاة من رسوم المرافقين

أعلنت المديرية العامة للنقل، عن مصادرة مخالفات عدم وجود تأمين ساري المفعول للمركبات اعتباراً من 1 ذي الحجة 1443 هـ، مخالفة مرورية أخرى، مثل السرعة أو عدم ارتداء حزام الأمان.

وتقول المديرية العامة للنقل إن المخالفة لن تسجل إلا بعد مرور 24 ساعة على الخرق الأول، وأن تكلفة المخالفة غير المؤمن عليها تتراوح بين 100 و 150 ريال سعودي.

رسوم العمالة الوافدة 2022

أعلنت المملكة العربية السعودية في حفل افتتاح مجلس التجار بحضور العديد من رجال الأعمال السعوديين. أن رسوم الوافدين تخص جميع المستثمرين داخل أراضي المملكة العربية السعودية وهي مستمرة في تحديدها.

يجري تحقيقًا، بدأ بالفعل في أوائل عام 2022، وسوف تطبق التعويضات النقدية نظام تعويض نقدي للعمال المهاجرين.

وتجدر الإشارة إلى أن المملكة تطبق نظام التعويضات المالية وفقًا لبرنامج التوازن المالي لعام 2016. الخاضع للتحصيل الشهري من 300-400 ريال سعودي وقرارات التكلفة بناءً على عدد الموظفين، تم رفع التكلفة إلى 500-600 ريال سعودي شهريً.



شروط تجديد نظام الإقامة الجديد في السعودية 2022

حددت السلطة المختصة في المملكة العربية السعودية الشروط التي يجب أن يستوفيها الوافدون إلى هناك من أجل تمديد تصريح الإقامة والاستمرار في البقاء على أراضي المملكة العربية السعودية.

فيما يلي شروط توسيع رقعة المملكة العربية السعودية، وصلاحية تصريح الإقامة في نظام الإسكان الجديد للمملكة العربية السعودية 2022:

يجب ألا يكون أي شخص يرغب في تمديد تصريح إقامته على قائمة المطلوبين.

يجب ألا يعاقب الشخص الذي يرغب في تجديد تصريح إقامته من قبل المؤسسة أو صاحب العمل الذي يعمل فيه، وإلا فسيتم تسجيل مخالفة مالية ضده.

لن يتم تجديد أولئك الذين يرغبون في التجديد ما لم يدفعوا الرسوم المقررة للحصول على تمديد تصريح الإقامة.

أولئك الذين يرغبون في التجديد يجب أن يكون لديهم جواز سفر ساري المفعول.

إذا لم يكن الشخص الذي يرغب في تجديد تصريح الإقامة موجودًا على أراضي المملكة العربية السعودية في تاريخ تجديد تصريح الإقامة، فلن يُسمح بتجديد تصريح الإقامة.

كيفية التحقق من صلاحية الإقامة

تقدم إدارة الجوازات السعودية خدمات التحقق من الإقامة عبر منصة أبشر باتباع الخطوات التالية: