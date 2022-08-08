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عمر شويل - جدة رسوم تجديد الإقامة في السعودية 2022 لجميع المهن والأعمال والشركات والفئات المعفاة من رسوم تجديد تصريح الإقامة 1443 السائقين الأفراد وعمال المنازل.

أحد الاهتمامات الرئيسية التي يشعر بها الكثيرون هو رسوم تجديد تصريح الإقامة، هذا مهم جدا للمغتربين الذين يعيشون في المملكة العربية السعودية والذين بلغ عددهم 12 مليون وافد، وتطبيق هذه الرسوم على العمالة الوافدة، وتم إطلاقه سابقًا والإفصاح عنه، وتوفر هذه المقالة رسوم تجديد تصريح الإقامة بالمملكة العربية السعودية 2022 لجميع المهن.

رسوم تجديد الإقامة في السعودية 2022

تمديد تصريح الإقامة منتهي الصلاحية للعمال الأجانب على النحو التالي:

إذا كان المقيم موظفًا، ادفع 650 ريالًا سعوديًا.

إذا كان العامل برفقة مقيم سيكون المبلغ 2000 ريال سعودي.

رسوم التجديد للعمالة المنزلية 600 ريال.

إذا كان العامل يعمل لدى شركة أو مؤسسة مرتبطة بالمملكة العربية السعودية أو في مجال الرعي أو الزراعة فإن المبلغ في هذه الحالة يكون 650 ريالاً سعودياً.

لبعض المهام يمكن أن يصل التمديد إلى 10000 ريال أو 14000 ريال.

تكلفة تجديد الإقامة 2022

أجرت وزارة العمل في المملكة العربية السعودية عدة تعديلات على قانون تجديد تصريح الإقامة في المملكة العربية السعودية 1443:

من أهم التعديلات وأولها تقليص مدة التأشيرات التي تصدرها سلطة الجوازات بسبب تقليص مدة التأشيرات من 6 إلى 4 سنوات.

في حالة عدم تجديد تصريح الإقامة، سيتعرض الوافدون لعقوبات قد تؤدي إلى الترحيل الدائم.

وعلى وزارة الداخلية بالمملكة تسهيل ذلك لهم دون مواجهة المشاكل التي تواجههم في التجديد، فنحن نقدم الخدمات إلكترونياً.

اتخذ مسئولو المملكة عدة قرارات تم تنفيذها منذ بداية عام 2021، وكان من أهمها صحة الوافدين.

هذه واحدة من التأشيرات الحديثة لأن حكومة المملكة أدخلت تأشيرة سياحية، والتي تفتح مصدر دخل.

رسوم تجديد تصريح الإقامة لعام 2022 هي تجديد للعاملين في بعض الوظائف ويمكن أن تصل إلى 10000 ريال، وفي المهن الأخرى سترتفع إلى 14000 حسب مهنة الأجنبي.

الفئات المعفاة من دفع رسوم التجديد

وضعت المملكة شروطًا للتجديد أهمها تقديم وثائق التأمين الصحي حتى تتمكن من تجديد تصريح إقامتك ودفع الرسوم.

فيجب دفع كافة المخالفات المرورية، كن حذرا مع بعض المجموعات، وعند التحدث عن الفئات المعافاة نذكر التالي:

أولاً: الولادة: إذا كان هناك مولود جديد في المملكة، فهذا الشخص يحمل الجنسية السعودية.

الطلاب الحاصلين على تأشيرة دراسة.

يُعفى أيضًا أولئك الذين يرغبون في الحصول على تأشيرة لمغادرتهم النهائية من المملكة.

كيفية تسديد رسوم إصدار إقامة جديدة

من أجل دفع رسوم إصدار تصريح إقامة جديد، عليك اتباع بعض الخطوات:

أولاً، انتقل إلى الموقع الرسمي للبنك الذي سيتم التعامل من خلاله.

ثم انقر فوق “خيارات” لمعرفة تاريخ انتهاء صلاحية تصريح إقامتك، وتحديد تاريخ انتهاء صلاحية تصريح إقامتك، والتحقق من تفاصيل تصريح إقامتك، ومعرفة ما إذا كانت صالحة أم ستنتهي قريبًا.

ثم اضغط على خيارات الدفع الإلكتروني وأدخل التفاصيل المطلوبة.

ثم انقر فوق “خيارات” لدفع المبلغ غير المدفوع. كجزء من إرشادات الحضانة، سيرسل الموقع فاتورة إلى الوافد تشير إلى أن عملية الدفع قد اكتملت بنجاح.

شروط تجديد الإقامة في السعودية 1443

لتجديد تصريح الإقامة للمقيمين في المملكة العربية السعودية في عام 2022، هناك سلسلة من الشروط التي يجب الوفاء بها وسيتم فرض عقوبات إذا قام السكان بتأخير تجديد تصريح إقامتهم بعد ذلك، سيتعين على المقيمين في المملكة العربية السعودية تجديد تصاريح إقامتهم ودفع الغرامات وفقًا للشروط التالية: