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عمر شويل - جدة الاستعلام عن سداد صندوق التنمية العقاري في السعودية housing.gov.sa، طلب مدفوعات صندوق التنمية العقارية هو أحد الخدمات الإلكترونية التي يقدمها صندوق التنمية العقارية في المملكة العربية السعودية، فهذه منظمة ضخمة تقدم العديد من الخدمات الإلكترونية والمالية، ومن أهم الخدمات المقدمة لصندوق التنمية العقارية خدمة التسجيل لدى صندوق التنمية العقارية وخدمة تحديث البيانات اللازمة من موقع صندوق التنمية.

الاستعلام عن سداد صندوق التنمية العقاري

سمح صندوق التنمية العقارية للمواطنين والمقيمين بالتعرف على الصندوق العقاري برقم التعريف عن طريق القيام بما يلي:

ادخل موقع صندوق التنمية العقارية.

حدد زر الخدمة الإلكترونية.

انقر فوق رمز خدمات المواطن، ثم املأ حقل معرفة الدور.

أدخل “رقم الهوية” وانقر على زر “بحث”.

يتم عرض معلومات وبيانات عن المستفيدين من صندوق التنمية العقارية.

التسجيل في صندوق التنمية العقاري

إذا كنت ترغب في التسجيل في صندوق التنمية العقارية، فسوف تحتاج إلى تقديم المستندات المطلوبة والهوية الوطنية، وكذلك شهادة الملكية ونسخة منها.

ستحتاج أيضًا إلى تقديم جميع البيانات المقدمة في النموذج للحصول على العقار، تحتاج إلى إدخال قرض عقاري من الصندوق السعودي للتنمية.

رقم صندوق التنمية العقاري بالمملكة

يمكن للمواطنين الذين يستخدمون خدمات الصندوق الحصول على العديد من الخدمات التي يقدمها صندوق التنمية العقارية.

يعود ذلك إلى حقيقة أن البنك العقاري “199088” يستخدم رقمًا واحدًا لتقديم خدمات الهاتف.

كما هو الحال مع العديد من الخدمات الأخرى، اطلب واكتشف كيفية التسجيل بشكل صحيح في صندوق التنمية العقارية.

شروط التسجيل في بنك التنمية العقاري

للمواطنين الراغبين في التسجيل في صندوق التنمية العقارية السعودي بعض الشروط التي يجب توافرها للحصول على قرض أو خدمة أخرى، يتم وصف هذه الشروط في السطور التالية:

المواطنون الراغبون في التسجيل يحملون الجنسية السعودية.

يجب ألا يقل عمر المتقدمين عن 25 عامًا.

يجب ألا يقل راتب المتقدم عن 5000 ريال سعودي.

تم تحديد فترة الانضمام إلى الشركة لتكون 6 أشهر أو أكثر.

عليك بالدخول إلى الموقع الرسمي لصندوق القرض العقاري، يمكنك الوصول بسهولة إلى الموقع الرسمي لصندوق التنمية العقارية، انقر فوق هذا الرابط لتسجيل الدخول والتقدم بطلب للحصول على قرض أو استخدام خدمات أخرى من خلال الصندوق.

انتهينا من إيضاح خدمة طلب الدفع لصندوق التنمية العقارية السعودي، والخدمات المقدمة عبر موقعه الرسمي، وطريقة طلب الدفع لصندوق التنمية العقارية السعودي، ورقم هاتف للتسجيل في صندوق التنمية العقارية والتواصل المباشر مع بنك واحد.

الاستعلام عن سداد صندوق التنمية العقاري عن طريق تطبيق سكني

يمكن أيضًا إجراء طلب معلومات عن صندوق التنمية العقارية من خلال تطبيق سكني، وهي خدمة تتيح للمواطنين المسجلين في قائمة صندوق التنمية العقارية اختيار نوع السكن الذي يناسبهم في إجراء بسيط:

الدخول إلى صفحة المستفيدين في تطبيق سكني.

هناك قائمة كبيرة من الخدمات التي يقدمها الموقع مثل المستفيدين ومشاريع الإسكان وتخطيط الأراضي وغيرها من الخدمات.

يرجى تسجيل الدخول ثم بدء التصفح للاستفادة من الحلول التي توفرها الخدمة.

تطبيق سكني متاح أيضًا على منصات الهواتف المحمولة وأجهزة iPhone و Android.

الاستعلام عن سداد صندوق التنمية العقاري عن طريق تطبيق سكني

يمكن أيضًا تقديم طلبات الحصول على معلومات حول صناديق التطوير العقاري من خلال تطبيق “سكني”، وهي خدمة تتيح للمواطنين المسجلين في قائمة صناديق التطوير العقاري اختيار المنزل الذي يناسبهم في إجراء بسيط: