عاجل.. الأمم المتحدة: نؤكد على أهمية الدور المصرى فى إرساء الهدنة بغزة

جدة - نرمين السيد - وحسبما أفادت قناة "العربية"، أكدت الأمم المتحدة أن وقف إطلاق النار فى غزة لا يزال صامدا، موضحة "نؤكد على أهمية الدور المصرى فى إرساء الهدنة".

وتوالت ردود الفعل العربية والدولية المرحبة بوقف إطلاق النار فى غزة، حيث رحب الرئيس الفلسطينى محمود عباس بجهود مصر الحثيثة لوقف إطلاق النار.

وثمن الرئيس الفلسطينى مواقف الرئيس عبد الفتاح السيسى المتواصلة فى نصرة الشعب الفلسطينى وقضيته العادلة، مؤكدًا أن هذه الجهود تساهم فى تهدئة الأمور ورفع المعاناة عن الفلسطينيين إزاء هذا العدوان، سواءً فى القدس أو غزة أو فى باقى الأراضى الفلسطينية.

ورحب المنسق الخاص للأمم المتحدة لعملية السلام فى الشرق الأوسط، تور وينيسلاند، بالجهود المصرية للتوسط واستعادة الهدوء فى غزة، مؤكدا التزام الأمم المتحدة ببذل كل ما فى وسعها لإنهاء التصعيد المستمر.

وقدم الرئيس الأمريكى جو بايدن، الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسى، على الجهود المصرية المبذولة لوقف التصعيد فى غزة بين إسرائيل وحركة المقاومة الفلسطينية. وقال بايدن: "أتقدم بالشكر للرئيس السيسى وكبار المسؤولين المصريين الذين لعبوا دورًا مركزيًا فى دبلوماسية وقف إطلاق النار فى غزة".