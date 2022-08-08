“تعرف على” تنسيق جامعة سيناء 2022 – 2023 العريش والقنطرة وتفاصيل الالتحاق بالجامعات

تنسيق جامعة سيناء 2022 – 2023 العريش والقنطرة تلك الكلمة بات يتم البحث عنها الآن من طلاب وطالبات الصف الثالث الثانوي في منطقة سيناء والمناطق المجاورة من العريش والقنطرة، وجدير بالذكر أن جامعة سيناء والتي يرأسها الاتصال الدكتور حاتم البلك، قد قام بالإعلان عن التخصصات وكذلك الكليات للقبول في العام الدراسي الجديد 2022*2023 بفرعي الجامعة بالقنطرة بمحافظة الإسماعيلية وكذلك العريش وهذا لطلاب وطالبات الصف الثالث الثانوي وما يعادلها من شهادات المعادلة الأجنبية والعربية، وبالحديث عن جامعة سيناء يجب القول إنها من أهم الجامعات الحكومية المصرية بفرعيها العريش والقنطرة وتضم جامعة سيناء عدد كليات ما بين كلية الطب البشري وكذلك طب الأسنان وكلية تكنولوجيا المعلومات بخلاف كلية الهندسة وكلية الإعلام وإدارة الأعمال وغيرها من الكليات، واما عن تنسيق تنسيق جامعة سيناء 2022 – 2023 العريش والقنطرة فهذا ما سوف نوضحه لكم خلال السطور القادمة لهذا الموضوع تابعونا حتى النهاية لتفاصيل أكثر.

تنسيق جامعة سيناء 2022 – 2023 العريش والقنطرة

طلاب وطالبات الصف الثالث الثانوي وما يعادلها بالنسبة لتنسيق القبول في جامعة سيناء بفرعيها العريش والقنطرة ما زال باب التقديم مفتوح حتى نهاية أغسطس الحالي وإليكم مؤشرات التنسيق بالحد الأدنى:

الحد الأدنى في كلية طب الفم والأسنان بحد أدنى 80%.

الحد الأدنى للقبول في كلية العلاج الطبيعى 75%.

الحد الأدنى للقبول في كلية الصيدلة 70%.

الحد الأدنى للقبول في كلية الهندسة 65%.

الحد الأدنى للقبول في كلية علوم الحاسب 60%.

الحد الأدنى للقبول في كلية في كلية الإعلام 55%.

الحد الأدنى للقبول في كلية إدارة الأعمال 55%.

مصاريف الكليات في جامعة سيناء

أولا كليات فرع العريش:

مصاريف كلية طب الأسنان 155,710 جنيه.

مصاريف كلية الهندسة 62,206 جنيه.

مصاريف كلية الصيدلة 108,045 جنيه.

مصاريف كلية تكنولوجيا المعلومات وعلوم الحاسب 41490 جنيه.

ثانيا كليات فرع القنطرة:

مصاريف كلية الهندسة 69,030 جنيه.

مصاريف كلية تكنولوجيا المعلومات وعلوم الحاسب 53,730 جنيه.

مصاريف كلية الإعلام إنجليزى 50,441 جنيه.

مصاريف كلية الصيدلة 120,499 جنيه.

مصاريف كلية طب الأسنان 162,595 جنيه.

مصاريف كلية العلاج الطبيعى 117,195 جنيه.

مصاريف كلية الإعلام عربى 45,162 جنيه.

مصاريف كلية إدارة الأعمال 51,652 جنيه.

مع العلم أن الأسعار السابقة قد يكون هناك عليها نسب المنح او خصومات قد تقررها الجامعة للطلاب.

من الجدير بالذكر أن جامعة سيناء والتي يرأسها الاتصال الدكتور حاتم البلك، قد قام بالإعلان عن التخصصات وكذلك الكليات للقبول في العام الدراسي الجديد 2022*2023 بفرعي الجامعة بالقنطرة بمحافظة الإسماعيلية وكذلك العريش وهذا لطلاب وطالبات الصف الثالث الثانوي وما يعادلها من شهادات المعادلة الأجنبية والعربية، وقد عرضنا لكم في الفقرات السابقة كافة المعلومات عن جامعات سيناء بالقنطرة والعريش.