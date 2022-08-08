نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طالع.. مصاريف كلية صيدله في الجامعات الخاصة 2022 الحد الادني للقبول لطلاب علمي علوم في المقال التالي
يطمح عدد كبير جدا من طلاب وطالبات الصف الثالث الثانوي الشعبة العلمية في دخول كليه الصيدله وكما تعرفون ان التنسيق الخاص بكلية الصيدلة بالجامعات الحكومية عادة ما يكون مرتفع خاصة وأن تلك الكلية هي أحد أهم الكليات العلمية الموجودة في الجامعات الحكومية المصرية ولكن مستثنى لطلاب الثانوية العامة الشعبة العلمية دخول كليات الصيدلة بمجموع أقل من المجاميع التي يعتمدها تنسيق الجامعات الحكومية من خلال الجامعات الخاصة الموجودة في مصر وذلك خلال الفترة الحالية مادة الطلاب يبحثون عن مصاريف كلية صيدلة في الجامعات الخاصة، فكما تعرفون ان الجامعات الخاصة تعتبر المصاريف الدراسية لها مرتفعة بالمقارنة بالجامعات الحكوميه الخاصه اذا كانت الكليات العلمية مثل كلية طب الأسنان والصيدلة والهندسة والطب البشري ومن خلال موقعنا ثقفني نذكر لكم أعزائي الطلاب مصاريف العام الدراسي الجديد 2022-2023.
مصاريف كلية صيدله في الجامعات الخاصة
إليكم كافة مصروفات كليات الصيدلة بالجامعات الخاصة، للعام الدراسي الجديد 2022 – 2023
- مصروفات كلية الصيدلة بجامعة 6 أكتوبر: 85 ألف جنيه.
- مصروفات كلية الصيدلة الإكلينيكية بجامعة 6 أكتوبر: 95 ألف جنيه.
- مصروفات كلية الصيدلة بالجامعة الحديثة للتكنولوجيا والمعلومات: 80 ألف جنيه.
- مصروفات كلية الصيدلة الإكلينيكية بجامعة حورس: 77 ألف جنيه.
- مصروفات كلية الصيدلة بجامعة ميريت: 65 ألف جنيه.
- مصاريف كلية الصيدلة بالجامعة المصرية الروسية: 41 ألف جنيه للعام الدراسى الواحد.
- مصروفات كلية الصيدلة بالجامعة المصرية الروسية: 44 ألف و500 جنيه للعام الدراسي الواحد.
- مصروفات كلية الصيدلة بالجامعة المصرية اليابانبة للعلوم والتكنولوجيا: 85 ألف جنيه.
- مصروفات كلية الصيدلة بالجامعة الصينية في مصر: 98 ألف جنيه.
- مصروفات كلية الصيدلة الإكلينيكية بجامعة بدر: 98 ألف جنيه.
- مصروفات كلية الصيدلة بجامعة بدر بأسيوط: 75 ألف جنيه.
- مصروفات كلية الصيدلة بجامعة سيناء: 120 ألف جنيه.
- مصروفات كلية الصيدلة بجامعة سفنكس أسيوط الجديدة: 66 ألف و500 جنيه.
- مصروفات كلية الصيدلة بجامعة النهضة: 49 ألف و500 جنيه للعام الدراسي الواحد
- مصروفات كلية الصيدلة الإكلينيكية بالجامعة الحديثة للتكنولوجيا والمعلومات: 85 ألف جنيه.
- مصروفات كلية الصيدلة بجامعة الدلتا للعلوم والتكنولوجيا: 73 ألف جنيه.
- مصروفات كلية الصيدلة بجامعة الدلتا للعلوم والتكنولوجيا: 78 ألف جنيه.
- مصروفات كلية الصيدلة بجامعة حورس: 72 ألف جنيه.
- مصروفات كلية الصيدلة بجامعة بدر: 92 ألف جنيه.
- مصروفات كلية الصيدلة بجامعة الصالحية الجديدة: 7000 ألف جنيه.
أهمية دراسة الصيدلة
هذا التخصص من التخصصات المميزة والتي توفر للطلاب عدو مزايا كونها تؤهل الطلاب لسوق العمل بشكل مؤكد ويمكن للطلاب مزاولة المهنة لاول مرة من خلال فتح الصيدلية الخاصة به أو العمل في أحد شركات الأدوية بمصر كل هذا يدل على مدى هذا التخصص.
في العادة يكون التنسيق الخاص بكلية الصيدلة بالجامعات الحكومية عادة ما يكون مرتفع خاصة وأن تلك الكلية هي أحد أهم الكليات العلمية الموجودة في الجامعات الحكومية المصرية ولكن مستثنى لطلاب الثانوية العامة الشعبة العلمية دخول كليات الصيدلة بمجموع أقل من المجاميع التي يعتمدها تنسيق الجامعات الحكومية، ولذلك عرضنا لكم تنسيق كلية الصيدلة بالجامعات الحكومية والخاصة.
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