نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر استعلم عن تنسيق الكليات 2022|| تعرف على الحد الادني للقبول بالجامعات علمي وادبي في المقال التالي

عمر شويل - جدة تنسيق الثانوية العامة دائماً ما يرتبط بشكل كبير جدا بنسبة النجاح فكلما كانت نسبة النجاح مرتفعة كلما كان التنسيق مرتفع والعكس صحيح وبلغت نسبة النجاح 75.04%، وبلغ عدد الطلاب والطالبات الناجحين 457.062 طالبًا وطالبة وهي نسبة منخفضة، ويعرض لكم موقع ثقفني المؤشرات حول تنسيق الثانوية العام للعام الحالي.

مؤشرات تنسيق الكليات للعام الحالي 2022/2021

ومن المتوقع بعد دراسة مؤشرات أولية للنتيجه أن تكون الكليات المتاحة في تنسيق المرحلة الاولي للثانوية العامة 2022 / 2023 كالتالي:

تنسيق الكليات 2022 للشعبة العلمية

– كلية الطب 91.6%.

– كلية طب الأسنان 90.5%.

– كلية صيدلة 90.3% .

– كلية علاج طبيعي 90% .

– كلية الهندسة 88%.

– كلية حاسبات ومعلومات 88%.

تنسيق الثانوية العامة 2022 الشعبة الأدبية:

– كلية إعلام 87%.

– كلية اقتصاد وعلوم سياسية 86%.

– كلية ألسن 89%.

– كلية تجارة 65.5%.

– كلية آداب 70%.

– كلية حقوق 63%.

– كلية دار علوم 63%.

توقعات تنسيق الكليات للعام الدراسي الجديد

نتائج الثانوية ومؤشراتها تؤكد قولا واحدا ارتفاع مجاميع كليات “العلمى ” وانخفاض “الأدبى ” عن العام الماضى، ارتفاع كليات طلاب العلمي بشقيه علمى علوم وعلمي رياضة سيكون الارتفاع بنسب لن تقل عن درجتين على الأقل فى الكليات الطبية (بشرى اسنان صيدلة علاج طبيعى بيطرى ) ، و ٨ درجات على الأقل فى الهندسة بمعنى أن متوسط كليات الطب سيكون ٩١.٥% على الأقل والأسنان ٩٠.٩% والصيدلة ٨٩%والهندسة سترتفع مالايقل عن ٢% كاملة عن العام الماضى وقد تتخطى حاجز ٨٢% بسبب ارتفاع مجاميع طلاب الشعبة .

أما الأدبى فمن المتوقع حدوث انخفاضات طفيفة عن مجاميع العام الماضى درجة أودرجتين فى كليات الاقتصاد والإعلام والألسن والتجارة .

ملحوظة: الأرقام التى ذكرتها مرشحة للارتفاع أكثر درجة أودرجتين بكليات العلمى فى حالة اتخاذ قرار خفض أعداد المقبولين بكليات الجامعات الحكومية عن العام الماضى ،علما بأن كليات الطب العام الماضى قبلت من الثانوية ١٢٨٠٠ طالب و٢٧٠٠ اسنان وحوالى ٧٥٠٠ صيدلة و١٨٠٠ علاج طبيعى و١٦ ألفا بالهندسة ..هتسألنى هى نفسها الأعداد اللى هيتم قبولها هذا العام سأقول لك هذا لايزال فى علم الغيب لأن المجلس الأعلى للجامعات فوض اللجنة العليا للتنسيق برئاسة الوزير لاتخاذ ما تراه مناسبا . وستكون هناك مؤشرات بعد إعداد جداول تكرارى المجاميع بعد إضافة الحاصلين على درجات الحافز الرياضى والبطولات الرياضية وعددهم حتى الآن مايقرب من ٩٠٠ طالب يتركزون فى الشرائح العالية من المجاميع.

من الجدير بالذكر ان مؤشرات نتائج طلاب الثانوية العامة 2022 تؤكد قولا واحدا ارتفاع مجاميع كليات “العلمى ” وانخفاض “الأدبى ” عن العام الماضى، ارتفاع كليات طلاب العلمي بشقيه علمى علوم وعلمي رياضة سيكون الارتفاع بنسب لن تقل عن درجتين على الأقل فى الكليات الطبية، وقد عرضنا لكم كافة التنسيقات للكليات في الفقرات السابقة.