عاجل..المنسق الأممى يدعو للحفاظ على وقف النار بغزة ويؤكد أهمية دور مصر

جدة - نرمين السيد - وحسبما أفادت فضائية "إكسترا نيوز"، أكد منسق الأمم المتحدة، على أهمية الدور المصرى فى إرساء وقف إطلاق النار بقطاع غزة. وانطلقت قبل قليل جلسة إحاطة بمجلس الأمن، تليها مشاورات مغلقة، حول "الحالة فى الشرق الأوسط، بما فى ذلك قضية فلسطين" وذلك لمناقشة التطورات الأخيرة فى قطاع غزة.

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