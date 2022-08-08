روسيا تعلق عمليات التفتيش بموجب «معاهدة ستارت»

وحسبما نقلت شبكة "سكاى نيوز"، أفادت الخارجية الروسية أن المنشآت الخاضعة لعمليات التفتيش بموجب معاهدة "نيو ستارت" ستعفى "مؤقتا" من عمليات التفتيش.
وكان الكرملين أبلغ الولايات المتحدة، الأسبوع الماضى، بأن الوقت بدأ ينفد أمام إجراء مفاوضات لاستبدال معاهدة "ستارت الجديدة" أو "نيو ستارت" للحد من انتشار الأسلحة النووية، وأنه إذا انتهت صلاحيتها فى 2026 دون استبدالها فسيؤدى ذلك إلى إضعاف الأمن العالمى.
وقال الرئيس الأمريكى جو بايدن إن إدارته مستعدة للتفاوض "على وجه السرعة" على إطار عمل جديد يحل محل نيو ستارت لكن موسكو عليها أن تثبت أنها مستعدة لاستئناف العمل مع واشنطن للحد من انتشار الأسلحة النووية.
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