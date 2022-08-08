عاجل.. مندوب فلسطين بمجلس الأمن: نشكر مصر على جهودها فى وقف إطلاق النار

جدة - نرمين السيد - عبر مندوب فلسطين فى مجلس الأمن، فى كلمته اليوم الاثنين بجلس حول الأوضاع فى فلسطين، عن شكره مصر على جهودها فى وقف إطلاق النار بقطاع غزة، حسبما أفادت قناة "إكسترا نيوز".





وانطلقت قبل قليل جلسة إحاطة بمجلس الأمن، تليها مشاورات مغلقة، حول "الحالة فى الشرق الأوسط، بما فى ذلك قضية فلسطين" وذلك لمناقشة التطورات الأخيرة فى قطاع غزة. ومن المتوقع أن يطلع المنسق الخاص لعملية السلام فى الشرق الأوسط تور وينسلاند على ذلك، وفق تقرير مجلس الأمن.

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