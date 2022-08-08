المسيمي امينا عاما للمجلس القضائي الاردني

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صنعاء - ميسرا اسماعيل في الاثنين 8 أغسطس 2022 10:06 مساءً - دوت الخليج :- قرر المجلس القضائي تعيين القاضي علي المسيمي امينا عاما للمجلس . كما قرر المجلس نقل القاضي وليد كناكريه ليشغل منصب قاضي في محكمة التمييز .

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