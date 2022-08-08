الاردن : متضامنون مع " غزة " امام مجمع النقابات المهنية

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صنعاء - ميسرا اسماعيل في الاثنين 8 أغسطس 2022 10:06 مساءً - دوت الخليج :- نفذ عشرات اليوم الاثنين وقفة تضامنية مع قطاع غزة امام مجمع النقابات المهنية بعمان .
واستنكر المشاركون الممارسات الاسرائيلية ضد اهالي غزة والشعب الفلسيطيني والهجوم الذي تعرض له القطاع مؤخرا .
وطالبوا خلال وقفتهم من الحكومة الغاء اتفاقيات السلام مع اسرائيل واغلاق سفارتهم .
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