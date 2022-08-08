نشكركم على اهتمامكم بقراءة خبر الاردن : وضعنا الوبائي مريح.. والمطار استقبل 1.8 مليون زائر في تموز على موقعنا والان مع التفاصيل

صنعاء - ميسرا اسماعيل في الاثنين 8 أغسطس 2022 10:06 مساءً - دوت الخليج :- قال مستشار رئاسة الوزراء لشؤون الأوبئة الدكتور عادل البلبيسي إن 70 حالة مصابة بفيروس كورونا تتلقى العلاج في المستشفيات حالياً.

وأشار البلبيسي في حديث للتلفزيون الأردني، مساء الإثنين، إلى أن معظم المصابين ممن يتلقون العلاج في المستشفيات هم في أسرة العزل وليس في أسرة العناية الحثيثة.

ونوه بأن الوضع مريح رغم الانفتاح الكبير في الإجراءات، لافتا إلى أن نحو 1.6 مليون شخص دخلوا مطار الملكة علياء خلال شهر تموز مقارنة ب800 ألف قادم خلال العام الماضي.

وأضاف البلبيسي “شهدنا ارتفاعا في الإصابات لكنه مسيطر عليه”، متوقعا “أن تعود الإصابات للانخفاض خلال الأسبوعين القادمين.”

وبين البليبسي “تفكر الشركات في إنتاج مطاعيم جديدة تدمج مطعومي الانفلونزا وكورونا في مطعوم واحد” لافتا إلى أن ذلك لن يكون قبل الخريف القادم.

وحول المستشفيات الميدانية، قال البلبيسي إنها أدت الواجب المطلوب منها خلال جائحة كورونا، مبيناً “هناك فكرة للاستفادة من هذه المستشفيات حسب المنطقة، حيث مستشفى العقبة سيتم تحويله لمستشفى حكومي عادي يستفاد منه.”