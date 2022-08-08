“تعرف على” تنسيق كلية الالسن 2022|| الحد الادني للقبول بكلية الالسن علمي وادبي

بعد ظهور نتائج الصف الثالث الثانوي نجد أن الطلاب أصبحوا مشغولين الان بالبحث عن شيء جديد وهو تنسيق القبول في الكليات، فمن المعروف أن الصف الثالث الثانوي هي نهاية مرحلة التعليم الأساسي ومن ثم يبدأ الطلاب مرحلة جديدة وهي دخول الجامعه ومن الكليات التي يتم البحث عنها كلية الألسن لهذا تتصدر محركات بحث جوجل كروم الان من طلاب وطالبات الثانوية العامة لمعرفة تنسيق كلية الالسن 2022، فلا يخفى عليكم أن تلك الكليه هي أحد كليات القمة التي يسعى إليها عدد كبير من الطلاب خاصة طلاب الشعبة الأدبية، وهي تعتبر كذلك خيار مناسب لطلاب الشعبة العلمية الذين لم يحصلوا على مجموع مرتفع لكليات الطب والهندسة وغيرها وجديد يذكر أن كليات الألسن والتي عددها 10 المتواجدة في الجامعات الحكوميه المختلفه تدرس اللغات المختلفة وترجمتها ويوجد بها مجموعة متنوعة من الأقسام كل منها يختص بلغة معينة وإلى الآن لا يوجد تنسيق رسمي بكلية الألسن للعام الدراسي الجديد 2022-2023 ولكن من خلال موقعنا ثقفني ننشر لكم توقعات تنسيق كلية الالسن بالجامعات الحكوميه المختلفه بناء على مجموعه من الارقام والاحصائيات الرسمية من وزارة التربية والتعليم العالي والبحث العلمي تابعوا السطور القادمة لتفاصيل أكثر حول الموضوع.

تنسيق كلية الالسن 2022

هذه هي توقعات تنسيق كلية الألسن:

كلية ألسن عين شمس تقبل بمجموع 344 درجة.

كلية ألسن الفيوم 343 درجة.

كلية ألسن بني سويف تقبل بمجموع 339 درجة.

كلية ألسن جنوب الوادي فرع الغردقة تقبل 338 درجة

كلية ألسن كفر الشيخ تقبل بمجموع 354 درجة.

كلية ألسن قناة السويس بالإسماعيلية تقبل بمجموع 344 درجة.

كلية ألسن أسوان تقبل بمجموع 337 درجة.

كلية ألسن المنيا تقبل بمجموع 337 درجة.

كلية ألسن سوهاج تقبل بمجموع 335 درجة.

كلية ألسن الأقصر تقبل بمجموع 334 درجة.

وأما عن شعبة علمي علوم يتوقع أن تقبل بمجموع 338 درجة،وتقبل بمجموع 290 درجة لشعبة علمي رياضة.

مزايا الدراسة في كلية الألسن

تعتبر أحد أهم الكليات الحكوميه المصرية المعتمدة يتاح فيها الدراسة بلغات أخرى غير العربية وهذا مطلوب كثيرا في سوق العمل بها عدة أقسام مختلفة ما بين الفرنساوي والألماني والايطالي وهذا يضمن وظيفة مرموقة للطلاب فيما بعد، حيث يمكن لطلاب الالسن العمل كمترجم وا العمل كول سنتر او العمل في احدي الشركات المرموقة وغيرها العديد من الوظائف.

من المعروف أن الصف الثالث الثانوي هي نهاية مرحلة التعليم الأساسي ومن ثم يبدأ الطلاب مرحلة جديدة وهي دخول الجامعه ومن الكليات التي يتم البحث عنها كلية الألسن لهذا تتصدر محركات بحث جوجل كروم الان من طلاب وطالبات الثانوية العامة لمعرفة تنسيق كلية الالسن 2022، ولذلك قدمنا لكم في الفقرات السابقة كافة المعلومات عن كلية الالسن وفرص العمل بها.