مباشر الآن … تنسيق الثانوية العامة 2023 المرحلة الأولى || رابط وآخر ميعاد لتسجيل تنسيق الثانوية العامة

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عمر شويل - جدة تنسيق الثانوية العامة ، أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني التعداد العام لشهادة الثانوية العامة 2021/2022 ومقارنة النسب في جميع الفئات مع العام السابق 2021، وينشر هذا التقرير مقارنة بين النسبة المئوية الإجمالية للعام الدراسي 2021/2022 والنسبة المئوية لإجمالي عدد المدارس الثانوية للعام الدراسي 2021/2021 الماضي.

تنسيق الثانوية العامة

يأتي تنسيق العام الماضي 2022 للثانوية العامة كالاتي:-

من 95٪ إلى أقل من 100٪، كانت نسبة الطلاب الذين حصلوا عليها عام 2022 حوالي 0.53٪ مقارنة بـ 0.49٪ العام الماضي.

من 90٪ إلى أقل من 95٪ كانت نسبة الطلاب الذين استقبلوها عام 2022 حوالي 4.76٪ مقابل 4.18٪ العام الماضي.

من 85٪ إلى أقل من 90٪، كانت نسبة الطلاب الذين استقبلوها عام 2022 حوالي 6.99٪ مقارنة مع 6.86٪ العام الماضي.

من 80٪ إلى أقل من 85٪، بلغت نسبة الطلاب الذين استقبلوها في عام 2022 9.68٪ مقابل 10.06٪ العام الماضي.

تنسيق الثانوية العامة للأدبي

يكون باقي تنسيق الثانوية العامة لعام 2022 كتالي:-

من 75٪ إلى أقل من 80٪ كانت نسبة الطلاب الذين استقبلوها في عام 2022 حوالي 11.94٪ مقارنة مع 12.52٪ العام الماضي.

من 70٪ إلى أقل من 75٪، بلغت نسبة الطلاب الذين حصلوا عليها عام 2022 حوالي 15.10٪ مقارنة بـ 16.08٪ العام الماضي.

من 65٪ إلى أقل من 70٪ كانت نسبة الطلاب الذين استقبلوها في عام 2022 حوالي 16.35٪ مقابل 17.12٪ العام الماضي.

من 60٪ إلى أقل من 65٪ كانت نسبة الطلاب الذين استقبلوها عام 2022 16.96٪ مقابل 17.17٪ العام الماضي.

من 55٪ إلى أقل من 60٪، بلغت نسبة الطلاب الذين استقبلوها عام 2022 حوالي 12.41٪ مقارنة مع 11.73٪ العام الماضي.

من 50٪ إلى أقل من 55٪، كانت نسبة الطلاب الذين استقبلوها في عام 2022 حوالي 5.27٪ مقارنة بـ 3.73٪ العام الماضي.

تنسيق الثانوية العامة 2022 المرحلة الاولي

أعلن وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، الدكتور طارق شوقي، أمس نتيجة الثانوية العامة 2022، أن معدل النجاح الإجمالي لمدارس مصر الثانوية في 2021-2022 يبلغ 75.04٪.

وبلغت نسبة نجاح الشق العلمي 78.32٪ مقابل 81.10٪ للشق العلمي و 68.38٪ للشق الأدبي.

بلغ عدد الطلاب والطالبات (275،657 طالب و 333،434 طالبة) ليصبح المجموع 609،091 طالب وطالبة.

بلغ عدد المتقدمين الناجحين من الطلبة والطالبات(214،867 بنين- 242،195 بنات) إجمالي 457،062 رجلاً وامرأة.

تنسيق الثانوية العامة 2022 بالنسبة المئوية

أصدرت وزارة التربية والتعليم إحصائيات عن نتائج المدارس الشاملة لعام 2022، ويشير هذا إلى أن الحد الأدنى للقبول في الكلية لطلاب العلوم أعلى من نتائج العام الماضي المعدلة، من 1٪ إلى حوالي 2٪، وبحسب الإحصائيات، من المتوقع أن ينخفض ​​الحد الأدنى للقبول الجامعي للنقاد الأدبيين بنسبة 0.5-1٪ مقارنة بالعام الماضي، مقارنة باتفاق العام الماضي.

إجمالي تنسيق الثانوية العامة

وتأتي هذه الزيادة في ظل زيادة العدد الإجمالي للطلاب في أقسام العلوم في الرياضة والعلوم مقارنة بنسبة العام الماضي، وانخفاض عدد وأداء الطلاب في قسم الأدب، وبحسب مصادر، من المتوقع أن يسجل الحد الأدنى للقبول في الطب من 374 إلى 376 درجة بنسبة متوقعة من 91.2% لـ 91.7% تقريبا، ومن المتوقع أيضا أن يسجل الحد الأدنى لطب الأسنان 372 درجة بنسبة 90.7%، وكليات العلاج الطبيعي 366 درجة بنسبة 89.2% على الأقل، والصيدلة 365 درجة بنسبة 89%.

رابط موقع تنسيق الثانوية العامة 2023

كشف وزارة التعليم العالي عن الخطوات التي يجب على الطلاب اتباعها للتسجيل من خلال موقع التنسيق الإلكتروني على النحو التالي: