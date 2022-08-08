نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر HERE موقع معرفة نتائج الصف السادس الاعدادي 2022 دور اول من موقع epedu.gov.iq الرسمي برقم الامتحاني في المقال التالي
موقع معرفة نتائج الصف السادس الاعدادي 2022 بدأ طلاب جميع المحافظات العراقية يباشرون بالبحث على ويب الوزارة الرسمي الذي سيحصل على كامل المسؤولية الخاصة باعلان ظهور نتائج جميع المحافظات العراقية بعدما أنهى طلاب الصف السادس الاعدادي جميع الاختبارات التي عقدت عليهم، ولهذا الامر وحرصاً من خلال موقعكم الاخباري ثقفني نيوز على توفير جميع الخدمات التعليمية امامكم الان نعمل على طرح خطوات وطرق اجراء الاستعلام عن تلك النتائج بشكل وبصورة الكترونية
موقع معرفة نتائج الصف السادس الاعدادي 2022 دور اول
شهدنا فى الفترة الأخيرة عقد اختبارات الصف السادس الاعدادى بالعراق وذلك على مستوى كل المحافظات العراقية، لتبدء الان وزارة التربية والتعليم العراقية على بدء الاستعدادات على تفعيل موقعها الرسمي لأجل تسهيل امكانية استخراج نتائج الصف السادس الاعدادي بشكل وبصورة الكترونية وعلى صدا متابعة موقع ثقفني نيوز كافة التصريحات الوزارية لم يتم حتي الان اعلان موعد محدد للكشف عن نتائج الصف السادس الاعدادي من قبل وزارة التربية والتعليم العراقية الا ان اكدت الوزارة على ان نتيجة ستكون متوفرة على موقع الوزارة الرسمي وذلك فور الانتهاء الرسمي من جميع عمليات المراجعة والرصد التي بدأت بالفعل الان استعداداً حتى تكون نتائج الصف الثالث المتوسط معلنة أمامكم اون لاين على شكل نستعرضها الان نوافيكم بها من خلال الفقرة التالية من تلك المقال الآن
خطوات استعلام عن نتائج الصف السادس الاعدادي 2022 دور اول
نعمل الآن على طرح كيفية اجراء الاستعلام الإلكتروني عن نتائج الصف السادس الاعدادي الدور الاول بشكل مبسط وسهل فى كل المحافظات العراقية على الشكل التالي:-
- في الخطوة الأولى:- قم بفتح موقع وزارة التربية والتعليم العراقية
- فى الخطوة الثانية:- ابدء على اختيار ايقونة الاستعلام عن نتائج الصف السادس الاعدادي
- فى الخطوة الثالثة:- حدد الدور الاول
- فى الخطوة الرابعة:- سجل الاسم الرباعي وحدد المحافظة التابع اليها فى الخانة المخصصة لها
- فى الخطوة الخامسة:- ادخل الرقم الامتحاني الخاص بك فى الايقونة المخصصة لها
- فى الخطوة السادسة:- قم بالنقر على ايقونة استعلام على ان تكون على الفور النتائج معلنة امامكم على الفور فور ان يتم اعتمادها
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر HERE موقع معرفة نتائج الصف السادس الاعدادي 2022 دور اول من موقع epedu.gov.iq الرسمي برقم الامتحاني على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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