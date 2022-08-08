HERE موقع استعلام عن نتائج اعتراضات الثالث المتوسط 2022 دور اول من موقع وزارة التربية والتعليم العراقية الرسمي

موقع استعلام نتائج اعتراضات الثالث المتوسط بالعراق التي رصدت محركات البحث ارتفاع مؤشرات البحث حوله للاجل معرفة تلك النتائج التي نتابع من خلال موقعكم الاخباري ثقفني نيوز كل المجريات والتفاصيل المتعلقة عليها، حيث فتحت وزارة التربية والتعليم العراقية على الفور امكانية تقديم طلبات اعتراضات على نتائج الدور الاول الخاصة بالصف الثالث المتوسط لتنشر وزارة التربية امكانية الحصول على تلك النتائج بشكل تدريجي

موقع استعلام عن نتائج اعتراضات الثالث المتوسط 2022 دور اول

قامت وزارة التربية والتعليم العراقية بتوفير رابط خاص لاجل الحصول على نتائج اعتراضات الصف الثالث المتوسط وقد وضحت خطوات الدخول عليه من صفحتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، لذا قد ارتفعت جميع عمليات البحث بعدما وضحت التربية والتعليم العراقية اعتماد نتائج محافظة كركوك بشكل رسمي، على تعمل حالياً باقي الادارت التعليمية العراقية على سرعة الانتهاء من رفع نتيجة الاعتراضات خاصة بعد اعلان وزارة التربية والتعليم العراقية جدول امتحانات الدور الثاني مما تقترب عقد اختبارات الدور الثاني التي سيتم البدء فيها اعتباراً من صباح اليوم الخامس والعشرون من اغسطس، لذا نستعرض عبر الفقرة التالية بالخطوات طريقة الحصول على تلك النتائج

الاستعلام عن نتائج اعتراضات الثالث المتوسط بالعراق

بعد أن قامت الوزارة بالتصريحات الأخيرة على صفحتها الرسمية على الفيس بوك بالإعلان عن نتائج اعتراضات الثالث المتوسط بالعراق، يبحث العديد من طلابنا الأعزاء وأولياء الأمور عن خطوات الاستعلام والحصول على نتائج اعتراضات الصف الثالث المتوسط بدولة العراق لعام 2022، التي يمكنك الآن الاستعلام عن النتائج من خلال الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم العراقية، وخطوات الاستعلام موضحة كما يلي:

يجب على الطالب تسجيل الدخول إلى موقع وزارة التربية والتعليم العراقية. ثم يقوم الطالب بالدخول على نتائج الطلاب. يختار نتائج اعتراضات الثالث المتوسط. يقوم بإدراج الاسم والمحافظة التابع لها ورقم المقعد. يتأكد من ملء جميع الخانات الفارغة. يقوم بالضغط على الاستعلام. يتم عرض نتائج اعتراضات الثالث المتوسط.

جدول امتحانات الصف الثالث المتوسط 2022 دور ثاني