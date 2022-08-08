نتائج التوجيهي 2022 الأردن برقم الجلوس tawjihi.jo بعد تعديل موعد النتيجة

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عمر شويل - جدة نتائج التوجيهي 2022 الأردن برقم الجلوس، التي ما زال البحث عيها كبير للغاية منذ عدة أيام، بعد قام الطلاب بتأدية امتحانات شهادة التوجيهي الثانوي لعام ٢٠٢٢م بشعبة العلمي والأدبي بالمملكة الأردنية الهاشمية، حيث بدأت الامتحانات في٣٠ يونيه ٢٠٢٢م واستمرت حتي تم الانتهاء من اخر امتحان يوم 25 يوليو ٢٠٢٢م، لينتظروا بفارغ الصبر إعلان النتيجة لمعرفة مصيرهم الجامعي حيث يتم أعلانها علي موقع وزارة التربية والتعليم الأردني بالاسم ورقم الجلوس.

نتائج التوجيهي 2022 الأردن برقم الجلوس

للاستعلام عن استخراج نتيجة الثانوية التوجيهية بالمملكة الأردنية الهاشمية للعام الدراسي ٢٠٢٢م يقوم الشخص الباحث باتباع ما يلزم عن طريق الخطوات التالية:



القيام بالذهاب إلي موقع وزارة التربية والتعليم الأردنية .

. اختيار نتيجة التوجيهي الأردن لعام ٢٠٢٢م.

تحديد القسم الأدبي والقسم العلمي الخاص بالطالب أو الطالبة.

كتابة اسم الطالب أو الطالبة ثلاثي ورقم الجلوس والتأكيد علي صحة البيانات.

نقوم بالضغط علي ظهور النتيجة.

نحصل علي النتيجة علي الفور ومعرفة الدرجات التي تم الحصول عليها في كافة المواد والمجموع والنسبة المئوية.

القيام بطباعة الشهادة حتي يتم أرفاقها مع باقي المستندات لتقديم بها.

رابط الاستعلام عن نتيجة التوجيهي ٢٠٢٢م الأردن

يبحث الكثير من أولياء الأمور والطلاب عن نتيجة شهادة التوجيهي ٢٠٢٢م بالمملكة الأردنية ليتم استخراج النتيجة من خلال دخول الطلاب علي موقع الوزارة لتسهيل الأمور دون الذهاب إلى المدرسة حيث يتم الكشف عن النتيجة من خلال النقر علي هذا رابط نتائج التوجيهي الاردن 2022 https://moe.gov.jo

موعد ظهور نتيجة التوجيهي الاردن ٢٠٢٢م

بعد الانتهاء من الامتحانات بدأت عملية تصحيح أوراق الإجابة ورصد الدرجات ليتم بعدها القيام بعملية المراجعة ثم الإعلان عن أسماء الطلاب الأوائل ورفع النتيجة رسميا علي موقع الوزارة ومن المؤكد أن موعد ظهور النتيجة سوف يكون في الثلث الأخير من شهر أغسطس ٢٠٢٢م الحالي ومن المتوقع حدوث ذلك يوم ٢٥ أغسطس ٢٠٢٢م حسب ما اعلنه مدير مديرية الامتحانات الأردنية حيث تم الانتهاء من اخر امتحان في يوم ٢٥ يوليو ٢٠٢٢م مع بالغ التمني بالنجاح والتوفيق والازدهار للطلاب شهادة التوجيهي الأردني.

وصلنا معكم لختام شرح كيفية الاطلاع عن نتائج التوجيهي 2022 الأردن برقم الجلوس tawjihi.jo بعد تعديل موعد النتيجة.