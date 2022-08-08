“رابط” التقديم لكلية الشرطة ضباط متخصصين 2022 خطوات وشروط التقديم لكليات الشرطة المصرية

التقديم لكلية الشرطة ضباط متخصصين 2022، هي كلمة دلالية أصبحت تتكرر كثيرا على محرك بحث جوجل كروم خاصة من الشباب الذكور طلاب الثانوية العامة والذين يطمحون بأن يصبحوا شرطيين من خلال الالتحاق بكلية الشرطة وجدير بالذكر أن كلية الشرطة قد قامت بفتح باب القبول لطلاب وطالبات الصف الثالث الثانوي للعام الدراسي الحالي 2022 من بعد ظهور النتائج بداية من شهر أغسطس الحالي وعليه نجد أن الآلاف من الطلاب الراغبين في دخول أكاديمية الشرطة يرغبون في معرفة الشروط وطريقة التقديم وكما تعودتم من موقعنا ثقفني نوفر لكم تغطية لكل ما يخصكم اعزائي طلاب وطالبات الصف الثالث الثانوي وليس هذا فقط بل في كل ما يخص مجال التعليم تابعوا السطور القادمة لتفاصيل أكثر حول الموضوع

التقديم لكلية الشرطة ضباط متخصصين 2022

طلاب وطالبات الصف الثالث الثانوي من الذكور بخصوص تقديم كلية الشرطة نوافيكم بالتفاصيل كلية الشرطة المصرية حددت بالفعل نسبة القبول بها لهذا العام وهي 65 ٪ وهذا المرحلة الثانوية أو ما يعادلها وأما عن شروط القبول فقد حددت أكاديمية الشرطة بعد الشروط لمن يرغب في الإنضمام إليها وهي على النحو التالي :

الطالب مصري الجنسية من أب وأم يحملون الجنسية المصرية غير متجنسين.

الطالب يبلغ سن 18 سنة في أول أكتوبر

لابد وأن يكون الطالب حسن السير والسلوك والسمعة ولا يوجد عليه أي شبه جنائية أو عقوبة أو حكم قضائي

أن يكمل الطالب سن الـ١٨ في أول أكتوبر

أن يكون الطالب معافى بدنيا وعقليا ويتمتع بصحة جيدة على أن يستوفى شروط اللياقة البدنية بألا يقل الحد الأدنى للطو عن 170 سم .

أن يقوم الطلاب بالنجاح في كافة احتياجات كلية الشرطة بما في ذلك الكشف الطبي

واخيرا لا يجوز أن يكون الطالب متزوجا أثناء قيده بالأكاديمية.

خطوات التقديم لكلية الشرطة 2022

بعد التعرف على الشروط إليكم طريقة التقديم من خلال تلك الخطوات :

الخطوة الأولى يقوم فيها الطلاب من الذكور والإناث بالدخول على الموقع الرسمي لوزارة الداخلية المصرية.

الخطوة الثانية يقوم الطالب بإدخال بعض البيانات المطلوبة والهامة من الاسم رباعي ورقم البطاقة الشخصية والوزن والطول وغيرها.

الخطوة الثالثة التأكد من صحة وسلامة البيانات وبعدها الضغط على زر تسجيل ومن ثم اختيار يوم للاختبارات من بين ثلاثة أيام تكون متاحة للطالب.

من الجدير بالذكر أن كلية الشرطة قد قامت بفتح باب القبول لطلاب وطالبات الصف الثالث الثانوي للعام الدراسي الحالي 2022 من بعد ظهور النتائج بداية من شهر أغسطس الحالي وعليه نجد أن الآلاف من الطلاب الراغبين في دخول أكاديمية الشرطة يرغبون في معرفة الشروط وطريقة التقديم، ولذلك عرضنا لكم كافة المعلومات عن كلية الشرطة في الفقرات السابقة.