الان توقعات تنسيق كلية الفنون التطبيقية 2022 لطلاب الشعبة العلمية مرحلة اولي

توقعات تنسيق كلية الفنون التطبيقية، يترقب عشرات الآلاف من خريجي الشهادة الثانوية العامة وبالأخص القسم العلمي موعد إعلان تنسيق كلية الفنون التطبيقية ٢٠٢٢ وذلك أن خضعوا في الأسابيع الأخيرة لاختبارات القدرات، ومن المتوقع أن يتم وضع تنسيق كلية فنون تطبيقية ٢٠٢٢ وذلك بناء على عدة احصائيات رسمية والتي صدرت عن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في الوقت الحالي.

توقعات تنسيق كلية الفنون التطبيقية ٢٠٢٣/٢٠٢٢

توقعات تنسيق كلية الفنون التطبيقية، وكان الحد الأدنى لتنسيق القبول ضمن كلية الفنون التطبيقية في العام الدراسي الماضي ٢٠٢٢/٢٠٢١ بواقع ٣١٧ درجة وجاءت بنسبة مئوية بلغت سبعة وسبعين وثلاثة من عشرة بجامعة بني سويف وهي التي تعبر أعلى الكليات في ذلك التخصص وكلية الفنون التطبيقية بجامعة بنها ومع حد أدنى وصل إلى ٣٣١ درجة أو ٨٠.٧ بالمئة، وتتضمن إعلان وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن نتيجة الثانوية العامة ٢٠٢٢ مراجعة عدد ونسب الطلاب في المجموعات، والتي نجد أن أولئك الذين قد تحصل على مجاميع من ٨٠٪ إلى أقل من ٨٥٪ وكانت نسبة الطلاب في العام الحالي ١٢.٦ ٪ وذلك مقارنة بنسبة العام الماضي ١٠.٠٦ ٪ من طلاب العام الماضي، كما بلغت نسبة الطلاب الذين قد تحصلوا على ٧٥٪ إلى أقل من ٨٠٪ العام الماضي نحو ١٢.٥٢ ٪ مقابل ١٣.٦ ٪ هذا العام، وهذا يعني أن درجة القبول في كلية الفنون التطبيقية ٢٠٢٢ من المتوقع أن ترتفع بنحو ١٪ أو حوالي ٤ درجات على النحو التالي، الفنون التطبيقية بنها ٣٣٥ درجة، الفنون التطبيقية حلوان ٣٢٩ حلوان، الفنون التطبيقية بدمياط ٣٢٤ درجة، الفنون التطبيقية في بني سويف ٣٢١ درجة.

مؤشرات تنسيق المرحلة الاولي للثانوية العامة 2022 / 2023

تنسيق الكليات 2022 للشعبة العلمية:

كلية الطب 91.6%,

كلية طب الأسنان 90.5%.

كلية صيدلة 90.3% .

كلية علاج طبيعي 90% .

كلية الهندسة 88%.

كلية حاسبات ومعلومات 88%.

تنسيق الثانوية العامة 2022 الشعبة الأدبية

كلية إعلام 87%.

كلية اقتصاد وعلوم سياسية 86%.

كلية ألسن 89%.

كلية تجارة 65.5%.

كلية آداب 70%.

كلية حقوق 63%.

كلية دار علوم 63%.

أقسام كلية فنون تطبيقية:

تصميم داخلي و اثاث إعلان طباعة المنسوجات و الصباغة و التجهيز الطباعة و النشر و التغليف منتجات معدنية و حلي منشآت معدنية و حديدية ملابس جاهزة نحت زجاج تصميم صناعي الغزل و النسي سينما و تصويري فوتوغراف زخرف خزف

من المتوقع ان يكون الحد الأدنى لتنسيق القبول ضمن كلية الفنون التطبيقية في العام الدراسي الماضي ٢٠٢٢/٢٠٢١ بواقع ٣١٧ درجة وجاءت بنسبة مئوية بلغت سبعة وسبعين وثلاثة من عشرة بجامعة بني سويف وهي التي تعبر أعلى الكليات في ذلك التخصص وكلية الفنون التطبيقية بجامعة بنها ومع حد أدنى وصل إلى ٣٣١ درجة أو ٨٠.٧ بالمئة، وتابعونا نوافيكم بكل جديد عن تنسيق الجامعات.