واشنطن تقدم مساعدة عسكرية بقيمة مليار دولار لأوكرانيا

جدة - نرمين السيد - أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية، اليوم الاثنين، عن إرسال حزمة مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا بقيمة مليار دولار، تشمل خصوصاً صواريخ إضافية لمنظومات المدفعية الأميركية عالية الدقة من طراز "هيمارس".





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