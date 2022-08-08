الخارجية الأمريكية: بايدن كان واضحًا فى مواصلة دعم الشعب الأوكرانى

جدة - نرمين السيد - أكد وزير الخارجية الأمريكى أنتونى بلينكين، أن الرئيس الأمريكى جو بايدن، كان واضحًا فى مواصلة دعم الشعب الأوكرانى وهو يدافع عن بلاده أمام الهجوم الروسى مهما استغرق الأمر.





وقال الوزير الأمريكى -فى بيان نشر على موقع الخارجية الأمريكية اليوم الاثنين- "إنه بعد ما يقرب من ستة أشهر من العملية العسكرية الروسية فى أوكرانيا، تواصل روسيا تدمير البلدات والقرى الأوكرانية".

وأضاف "وعملاً بتفويض السلطة من الرئيس، أفوض اليوم بأكبر سحب فردى للأسلحة والمعدات الأمريكية، والذى يصل إلى مليار دولار أسلحة وذخائر ومعدات من مخزونات وزارة الدفاع الأمريكية للدفاع عن النفس فى أوكرانيا".

وأشار بلينكين إلى أن "هذه الحزمة توفر كمية كبيرة من الذخيرة والأسلحة والمعدات الإضافية التى يستخدمها الأوكرانيون بشكل فعال للدفاع عن أنفسهم وستجعل إجمالى المساعدة الأمنية الأمريكية لأوكرانيا حوالى 9.8 مليار دولار منذ بداية هذه الإدارة".

وتابع "تقف الولايات المتحدة مع الحلفاء والشركاء من أكثر من 50 دولة فى تقديم المساعدة الأمنية الحيوية لدعم دفاع أوكرانيا عن سيادتها وسلامة أراضيها ضد العدوان الروسى".

وأضاف "مع امتداد هذه الحرب، أصبحت شجاعة وقوة جيش أوكرانيا وشعبها أكثر وضوحًا وأكثر استثنائية. معًا، سنواصل التشاور عن كثب مع أوكرانيا وزيادة الأنظمة والقدرات الإضافية المتاحة التى تمت معايرتها بعناية لإحداث فرق فى ساحة المعركة وتعزيز موقع أوكرانيا النهائى على طاولة المفاوضات. نحن نقف متحدين مع أوكرانيا".