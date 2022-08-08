البرهان يؤكد ضرورة تضافر الجهود لبسط الأمن والاستقرار بولاية كردفان

جدة - نرمين السيد - وناقش البرهان خلال لقائه بمكتبه اليوم، والى ولاية جنوب كردفان المكلف موسى جبر محمود، مجمل الاوضاع السياسية والأمنية بولاية جنوب كردفان.

من جانبه أوضح والى جنوب كردفان المكلف فى تصريح صحفى، أن اللقاء تناول الأوضاع الأمنية، لاسيما الأمن المجتمعى والأمن السياسى، إلى جانب المصالحات القبلية ورتق النسيج المجتمعى.

وَأضاف أنه قدم خلال لقائه رئيس مجلس السيادة، تقريرا شاملا حول المشروعات التنموية التى تحتاج إلى استكمال والحياة المعيشية للناس واستحقاقات العاملين بالولاية.. مشيرا إلى أن اللقاء تناول أيضا مشروع تأهيل الوحدة الهندسية التابعة لولاية جنوب كردفان لإحداث الحراك التنموى بالولاية.

وأكد والى جنوب كردفان، أن رئيس مجلس السيادة الانتقالى الفريق وعد بتقديم الدعم اللازم لكل ما ورد فى التقارير المقدمة من الولاية.