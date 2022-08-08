نشكركم على اهتمامكم بقراءة خبر وزير الخارجية اليمني: الأردن وقف دائما إلى جانب اليمن على موقعنا والان مع التفاصيل

صنعاء - ميسرا اسماعيل في الاثنين 8 أغسطس 2022 09:08 مساءً - دوت الخليج :- قال وزير خارجية الجمهورية اليمنية أحمد عوض بن مبارك، الاثنين، إن العلاقات الأردنية اليمنية تاريخية وبين البلدين مصالح مشتركة، معربا عن شكره للأردن لدعمه اليمن.

وأضاف بن مبارك خلال مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الخارجية أيمن الصفدي أن الأردن وقف دائما إلى جانب اليمن ولعب دور مهما باستضافة حوارات داخلية يمنية سواء بما يتعلق بفتح الطرق أو التنمية أو ملف الأسرى.

"نحن على تنسيق دائم مع الأردن الذي يدعم الحل السياسي في اليمن وهذا ما نريده لأن الحرب فرضت علينا" وفق بن مبارك