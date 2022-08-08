طلب مساعدة مالية طريقة التقديم والاوراق المطلوبة للحصول علي المساعدات المالية

طلب مساعدة مالية، من جمعيات الخير حيث يتعرض الكثير من الناس الي بعض الأزمات، ممن ضاقت بهم الحياة فقد يعاني البعض من مستوى الدخل المحدود وأي طلب يفوق هذا الدخل أو عند الاحتياج لمبلغ مالي ضخم سواء للعلاج أو سداد دين وهكذا فالأمر يحملهم الكثير من الهم والتعب وحيث يتعثر الشخص فى السداد مما يعود عليهم بخسائر أكبر سواء في الصحة أو يؤدى ذلك للسجن.

نتعرف الآن على: نموذج طلب مساعدة مالية من شخص

إن الحياة الكريمة مطلب لكل إنسان إلا أن ليس الجميع يتمكن فعلًا من الحصول عليها لسبب أو لآخر فعند الحاجة يقوم جنود الارض من الأخيار بمساعدة المحتاجين، فإنني أتوجه إليكم بهذا الخطاب وكلي أمل ورجاء للمساعدة وجزاكم الله خيرا.

أهمية الجمعيات الخيرية

تلعب الجمعيات الخيرية دور مهم في إصلاح المجتمعات وتقديم المساعدات والرعاية للمحتاجين، حيث أنه يوجد فئة كبيرة من الناس من جميع أنحاء العالم تكون حريصة على التبرع لصالح الجمعيات الخيرية، وذلك لإيمانهم القوي بهذه الجمعيات والأعمال الآتي تقوم بها، وفى هذا المقال سنوضح لكم نموذج طلب مساعدة مالية من جمعية خيرية.

البيانات التي لا بد من تسجيلها بالخطاب

وتتمثل هذه البيانات فى الآتي:

الاسم الأول اسم الأب اسم العائلة رقم البطاقة الشخصية الجنس السن

بياتات اخرى يجب ان تتوافر لاستكمال التسجيل

رقم الهاتف المحمول رقم الهاتف الارضى المحافظة المدينة العنوان الدخل الشهري نوع الدعم المطلوب البريد الإلكتروني

النموذج الأول

السادة أعضاء الجمعية /…