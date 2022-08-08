الاستعلام عن تأمين طبي برقم الهوية الوطنية 1444

الاستعلام عن تأمين طبي، حيث يوفر مجلس الضمان الصحي التعاوني عدد من الخدمات الإلكترونية الهامة للمواطنين والمقيمين في المملكة العربية السعودية فيما يخص مجال العمل الطبي الذي يتبع وزارة الصحة بالمملكة، ومن بين هذه الخدمات خدمة الاستعلام عن صلاحية التأمين الصحي للمواطنين في المملكة، من اجل التعرف علي موعد بداية وانتهاء التأمين الطبي الذي يتبع كل مواطن، فمن خلال التأمين الطبي يحصل كل فرد علي الرعاية الصحية اللازمة على أكمل وجه وفق درجة التأمين المسجل عليها من جانب شركة التأمين، وخاصة فيما يخص عاملي القطاع الصحي وأسرهم، وسوف نوفر لكم رابط الاستعلام الإلكتروني للأفراد من أجل الاستعلام عن تأمين طبي.

الاستعلام عن تأمين طبي

يستطيع أي فرد الاستعلام عن تأمين طبي خاص به أو لأسرته عن طريق بوابة مجلس الضمان الصحي، علي أن يتم الاستعلام إلكترونيا بهذه الخطوات الآتية:

يجب الدخول إلى الموقع الإلكتروني الآتي: مجلس الضمان الصحي.

الضغط علي الخدمات الإلكترونية.

اختيار خدمة (الاستعلام عن معلومات التأمين).

يجب إدخال رقم بطاقة الأحوال المدنية أو رقم الإقامة في المكان المخصص لذلك.

إدخال الرمز المرئي في المكان المحدد لذلك.

الضغط علي إرسال.

سوف تقوم المنصة بإظهار جميع التفاصيل الخاصة بالتأمين الصحي المسجل لديها وفق بداية التأمين وتاريخ الانتهاء الخاص به، ويستطيع كل شخص طباعة بيانات التأمين الطبي الخاص به عبر بوابة مجلس الضمان.

الاستعلام عن تأمين زائر برقم الجواز

بإمكان جميع الزوار بالمملكة العربية السعودية الاستعلام عن المعلومات الخاصة بالتأمين الصحي الخاص بهم عن طريق رقم الجواز الذي يخضهم، ويتم ذلك باتباع التعليمات الآتية: