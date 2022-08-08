نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أحدث التعديلات بشأن إلغاء الفصل الثالث وموعد بداية العام الدراسي 1444 في المقال التالي

عمر شويل - جدة تداول العديد من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي عدة منشورات حول موعد بداية العام الدراسي 1444، واحتوت بعض هذه المنشورات على أنباء تتعلق بنظام الفصول الثلاثة، مما أثار كثير من التساؤلات بين الطلاب، بعد انتشار المزيد من الأحاديث حول أمر إلغاء الفصل الدراسي الثالث والعودة إلى نظام الفصلين، حيث تم الرد من قبل المسؤولين في وزارة التعليم السعودية بأن كل ما انتشر في الآونة الأخير ماهو إلا شائعات، وتم نفى تماماً نظام الفصلين للعام الدراسي الجديد لعام 1444، وأكد على استمرار نظام الثلاث فصول الدراسية.

موعد بداية العام الدراسي 1444

بعد التصريحات الجديدة التي تخص التقويم الدراسي 1444، حيث صرحت وزارة التعليم خبر اعتمادها موعد بدء العام الدراسي الجديد، حيث أعلنت أن بداية الفصل الأول اليوم الثامن والعشرون من شهر أغسطس لعام 2022 الميلادي- اليوم الحادي والعشرون من شهر محرم لعام 1444 الهجري الموافق يوم الأحد، بينما يكون بداية الفصل الثاني من العام الدراسي اليوم الرابع من شهر ديسمبر لعام 2022 الميلادي- اليوم العاشر من شهر جمادى الأولى لعام 1444 الهجري، وبداية الفصل الدراسي الثالث من العام اليوم الثاني عشر من شهر مارس لعام 2023 الميلادي- اليوم العشرون من شهر شعبان لعام 1444 الهجري.

مواعيد الفصول الدراسية الثلاثة لعام 1444 هجرياً/ 2023 ميلادياً

بداية الفصل الدراسي الأول

يوم الأحد الموافق 1 صفر هجرياً، 28 أغسطس 2022 ميلادياً.

نهاية الفصل الدراسي الأول

يوم الخميس الموافق 30 ربيع آخر 1444 هجرياً، 24 نوفمبر 2022 ميلادياً.

بداية الفصل الدراسي الثاني

يوم الأحد الموافق 10 جمادى الأولى 1444 هجرياً، 4 ديسمبر 2022 ميلادياً.

نهاية الفصل الدراسي الثاني

يوم الخميس الموافق 10 شعبان 1444 هجرياً، 2 مارس 2023 ميلادياً.

بداية الفصل الدراسي الثالث

يوم الأحد الموافق 20 شعبان 1444 هجرياً، 12 مارس 2023 ميلادياً.

نهاية الفصل الدراسي الثالث

يوم الخميس الموافق 4 ذي الحجة 1444 هجرياً، 22 يونيو 2023 ميلادياً.

موعد الإجازات الرسمية المعتمدة من وزارة التعليم السعودية 1444

بعد التصريح باستمرار نظام الثلاث فصول بدلاً من فصلين، نعرض لكم موعد الإجازات خلال الثلاث فصول.

أولاً: إجازات الفصل الدراسي الأول.

إجازة اليوم الوطني

يومي الأربعاء والخميس الموافق 25-26 من شهر صفر لعام 1444الهجرى، بينما 21-22 من شهر أيلول لعام 2022 الميلادي.

إجازة نهاية أسبوع مطولة

يومي الأحد والاثنين الموافق 20-21 من شهر ربيع الأول لعام 1444 هجرياً، بينما 16-17 من شهر أكتوبر لعام 2022 ميلادياً.

إجازة نهاية أسبوع مطولة

يوم الخميس الموافق 19 من شهر ربيع الآخر لعام 1444 هجرياً، بينما يوافق يوم 1 من شهر نوفمبر لعام 200 ميلادياً.

بداية إجازة الفصل الدراسي الأول

نهاية دوام يوم الخميس الموافق 30 من شهر ربيع الآخر لعام1444 هجرياً، بينما يوافق 24 من شهر نوفمبر لعام 2022 ميلادياً.

ثانياً: موعد إجازات الفصل الدراسي الثاني.

إجازة نهاية أسبوع مطولة

يوم الأحد الموافق 24 من شهر جمادى الأولى لعام 1444 هجرياً، بينما يوافق 18 من شهر ديسمبر لعام 2022 ميلادياً.

إجازة نهاية الأسبوع مطولة

يومي الأحد و الاثنين الموافق22 /23 من شهر جمادى الأخر لعام 1444 هجرياً، بينما بينما يوافق 15/ 16 من شهر يناير لعام2023 ميلادياً.

إجازة يوم التأسيس السعودي

يومي الأربعاء والخميس الموافق 2 -3 من شهر شعبان لعام 1444، بينما يوافق 22 – 23 من شهر فبراير لعام 2023 ميلادياً.

بداية إجازة الفصل الدراسي الثاني

يوم الخميس الموافق 10 من شهر شعبان لعام 1444 هجرياً، بينما يوافق 2 من شهر مارس لعام 2023 ميلادياً.

ثالثاً: إجازات الفصل الدراسي الثالث

إجازة عيد الفطر المبارك

يوم الخميس الموافق يوم 22 من شهر رمضان لعام 1444 هجرياً، بينما يوافق 13 من شهر إبريل لعام 2023 ميلادياً.

إجازة نهاية الأسبوع مطولة

يوم الأربعاء الموافق يوم 8 من شهر ذو القعدة لعام 1444 هجرياً، بينما يوافق 28 من شهر مايو لعام 2023.

بداية إجازة نهاية الفصل الدراسي الثالث وهو نهاية العام الدراسي 1444.

يوم الخميس الموافق 4 من شهر ذو الحجة لعام 1444 هجرياً، بينما يوافق 22 من شه يونيو لعام 2023 ميلادياً.