نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر [هل نزلت أهلية الضمان اليوم] استعلام حالة طلب الضمان “محرم 1444” رابط الموارد البشرية hrsd.gov.sa في المقال التالي

عمر شويل - جدة هل نزلت الأهلية للضمان الاجتماعي المطور لشهر يوليو 2022 ويمكن الاستعلام عن حالة الضمان لبيان هل تم التحقق وتم قبول استحقاق أهلية الضمان أم تم الرفض، وفي حالة الرفض يجب تقديم طلب اعتراض على عدم استحقاق أهلية الضمان المطور من خلال رابط منصة الدعم والحماية الاجتماعية الذي تم التسجيل عليه، كما يمكن الاستفسار على أهلية الضمان المطور من خلال الاتصال على رقم الموارد البشرية الموحد التي يتابعه جميع المسجلين في الضمان المطور الجديد أو الراغبين في التسجيل فيه من فئة المحتاجين من المملكة، حيث يستمر التواصل مع موظفي الوزارة على مدار أيام الأسبوع في أوقات العمل الرسمية للتعرف على جميع خطوات واستعلام خطوات التسجيل والشكاوى وأيضا التظلمات، كما يقوم المقبولين في الأهلية بالاتصال للتعرف على تاريخ توقيت موعد نزول راتب الضمان والاستعلام عن أهلية الطلب الضماني، بينما يقوم غير المقبولين في التعرف على خطوات التظلم عبر منصة الدعم والحماية الاجتماعية.

[هل نزلت أهلية الضمان اليوم] استعلام حالة طلب الضمان “محرم 1444” رابط الموارد البشرية