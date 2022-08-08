وظائف جدارة خطوات التسجيل في منصة جدارة الإلكترونية 1444

وظائف جدارة 1444، منصة جدارة هي عبارة عن منصة إلكترونية متخصصة في التوظيف في المملكة العربية السعودية, وام إنشاء هذه المنصة من قبل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وذلك بغرض حصول جميع المواطنين والشباب السعودي على الوظيفة التي تتناسب مع كل منهم، كما أن الوزارة قد حددت الطريقة التي يتم من خلالها التسجيل في منصة جدارة، وما هي الشروط الواجب توافرها في المواطنين حتى يتم الموافقة على التسجيل والحصول على الوظيفة التي تتناسب معهم، تابعو معنا هذا المقال الآن للتعرف على جميع التفاصيل الخاصة بهذا الموضوع.

خطوات التسجيل في منصة جدارة الإلكترونية 1444

حددت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية كيفية التسجيل بشكل كامل في منصة جدارة 1444، وذلك بشكل الكتروني بسيط من خلال اتباع الخطوات الآتية:

الدخول على المنصة من خلال الرابط الخاص بها يتم بعد ذلك اختيار مستخدم جديد. بعد الدخول يتم اختيار مستخدم جديد. ثم يتم إدخال رقم الهوية الخاص بالمواطن. يتم إدخال تاريخ الميلاد الخاص، ثم يقوم المواطن بإدخال الرمز المرئي المكون من ٦ أرقام. وبعد أن يتم التأكيد سوف يتم مطابقة البيانات، ثم يجب الضغط على التأكيد. يتم إدخال البيانات المطلوبة مثل البريد الإلكتروني الذي سوف يتم إرساله رسالة التأكيد من خلاله، وهكذا قد يتم التسجيل بنجاح.

طريقة التقديم في وظائف جدارة

يبحث الكثير من المواطنين الراغبين في التسجيل في وظائف جدارة المتاحة وخطوات التسجيل كالآتي:

لابد من الدخول في الموقع الرسمي الخاص بمنصة جدارة الإلكترونية. يتم اختيار الدخول عبر بوابة النفاذ الوطني الموحد أو من على حساب أبشر الخاص بمنصة جدارة الإلكترونية. ادخال السيرة الذاتية الخاصة بالمواطن.

البيانات المطلوبة للتسجل علي وظائف جدارة1444