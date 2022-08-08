تسجيل بطالات الخريجين 2022 نظام الدخول الموحد ssoidp.gov.ps حيث تطالب وزارة العمل الفلسطينية الشباب من خريجين العام الحالي بالتسجيل في الرابط الرسمي، كما تطالب المسجلين في الوزارة من قبل على ضرورة تحديث البيانات الخاصة بالمسجلين من قبل ولم يتم توفير فرص وظيفية لهم، أو تم توفير فرص مؤقتة ويرغبوا في الحصول على فرصة جديدة، ويكون على الراغبين في التسجيل باتباع الشروط العمة للتسجيل بالمنصة.

تسجيل بطالات الخريجين 2022 نظام الدخول الموحد الفلسطيني [ssoidp.gov.ps] وزارة العمل

وجدير بالذكر أن الوزارة قامت بتوفير الآلاف من فرص العمل المؤقتة في المشروعات الجديدة في داخل القطاع أو في خارج القطاع، وذلك للخريجين من الجامعات والعمال والحاصلين على التعليم المهني والحرفي، وتواصل حصر أعداد الخريجين والطاقة العاملة بين فئات الشباب والتعرف على التخصصات المتاحة للمشروعات المستقبلية التي تقام.

تسجيل بطالات العمل قطاع غزه

يعاني قطاع غزه من ارتفاع في نسبة البطالة وخاصة بين فئات الشباب، كما يعاني من سوء الظروف المعيشية في أغلب المناطق فيه، وتحرص وزارة العمل لتوفير العمل المناسب لطاقة الشباب العامل المتوفر فيه وخاصة من الخريجين، وتطالب الوزارة الخريجين بالتسجيل بالمنصة الموحدة ssoidp.gov.ps والاحتفاظ بالرقم الخاص بكل مسجل وعدم التفريط فيه، حيث تقوم بتوفير شروط التسجيل وضرورة الحفاظ على المعلومات الشخصية بجميع المسجلين.

وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات (نظام الدخول الموحد)

تقوم الحكومة الفلسطينية بإطلاق المشروع الوطني الإلكتروني لنظام الدخول الموحد لتسجيل بيانات المواطنين وعمل قاعدة بيانات موحدة للجميع لدى الوزارة لتيسير استخدام المنظومة الإلكترونية في التسجيل وتوفير الفرص والاستعلام عن العديد من الخدمات، ويعتبر النظام الإلكتروني من أفضل وأحدث النظم الحديثة التي تيسر على المستخدمين وتضمن سرية البيانات والمعلومات.

تعليمات الحصول على خدمة الدخول الموحد الإلكتروني

يجب أن يكون صاحب الحساب هو الذي يقوم بالتسجيل.

يقوم المسجلين بالإجابة على كافة الأسئلة الموجهة ألية وتسجيل بياناته الشخصية بشكل دقيق.

لا يجب تشارك كلمة السر مع الآخرين.

يكون على المستخدم إدخال بريد إلكتروني مفعل للتثبت من شخصية المستخدم.

يتم تسجيل رقم هاتف خاص لاستقبال كود التسجيل.يمكم استقبال استفساراتكم وملاحظاتكم على الرقم المباشر للدعم الفني المُخصص لذلك “ 1800-101-102″ .

كيف يتم تسجيل بطالات العمل في وزارة العمل الفلسطينية بالدخول الموحد ssoidp.gov.ps