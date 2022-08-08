الولايات المتحدة تعلن تقديم مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا بقيمة مليار دولار

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 8 أغسطس 2022 08:23 مساءً - أعلنت الولايات المتحدة، اليوم الإثنين، تقديم مساعدات عسكرية جديدة إلى أوكرانيا بقيمة مليار دولار.

ومن ناحية أخرى، أعلنت وزارة الدفاع الروسية القضاء على 150 عسكريا أوكرانيا وتدمير 14 مركبة ومدرعة خلال قصف بصواريخ فائقة الدقة في منطقة خاركوف شرقي أوكرانيا.

وأوضح المتحدث باسم الوزارة إيجور كوناشينكوف - في إيجاز صحفي نقلته قناة (روسيا اليوم) الإخبارية، أن الضربات فائقة الدقة أصابت نقاط الانتشار المؤقتة للواء الآلي رقم 92، والكتيبة رقم 122 من لواء الدفاع الإقليمي رقم 113 التابع للقوات المسلحة الأوكرانية، وهو ما أسفر عن مقتل 150، وتدمير 14 مركبة وعربة مصفحة.

وأشار إلى أنه تم تحييد ما يصل إلى 70 عنصرا من القوميين الأوكرانيين المتطرفين في مناطق قرى "بيلوغوركا" بمنطقة خيرسون و"بافلوفكا" بمنطقة نيكولاييف، علاوة على تدمير 14 مركبة جراء الضربات الجوية على المواقع القتالية للكتيبتين 105 و106 من اللواء الآلي رقم 63 التابع للقوات المسلحة الأوكرانية.