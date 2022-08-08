تايوان: 39 طائرة صينية خرقت مجالنا الجوى

جدة - نرمين السيد - وأوضحت الوزارة عبر "تويتر" أن 21 من الطائرات المكتشفة، حلقت فى الجزء الشرقى من خط الوسط فى مضيق تايوان، ونشرت الوزارة مسار تلك الطائرات. وأشارت الوزارة إلى أن القوات التايوانية راقبت الوضع واستجابت لتك الأنشطة بطائرات وسفن بحرية، وأنظمة الصواريخ الأرضية.

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