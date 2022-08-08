أول ظهور لبايدن بعد تعافيه من كورونا (فيديو)

جدة - نرمين السيد - وظهر بايدن فى الفيديو بعد نزوله من الطائرة الرئاسية، وكان الصحافيون بانتظاره على مدرج مطار مدينة بلو غراس فى ولاية كنتاكى، حيث سيقوم والسيد الأولى جيل بايدن بزيارة العائلات المتضررة من الفيضانات.

وطلب الصحافيون من بايدن الاقتراب للإدلاء بتصريح، فقام بالتلويح لهم وهو يحمل الكمامة فى يده. وعندما سئل "كيف يشعر" وعن وضعه الصحى، قال بايدن: "All is good"، أى كل شيء جيد.