تضخم وارتفاع أسعار وركود.. محاولات الشيوخ الأمريكى لإنقاذ الاقتصاد

جدة - نرمين السيد - وأرجعت الحكومة هذا الرقم الذى جاء أسوأ من المتوقع إلى انخفاض الاستثمارات السكنية، والإنفاق الحكومى الفيدرالى، ومخزونات الشركات، فضلا عن ارتفاع الاستهلاك الشخصى، وهو الجزء الأكبر من الاقتصاد الأمريكى، بوتيرة 1%، كما ارتفع متوسط طلبات إعانة البطالة فى 4 أسابيع إلى 249.25 ألفًا.

أعلى معدل تضخم منذ 40 عاما

ويعانى المواطن الأمريكى من زيادة الأسعار، حيث دفع ارتفاع تكاليف الطاقة والغذاء التضخم إلى أعلى معدل له منذ عام 1981، حيث وصل إلى نسبة 8.6 % فى مايو الماضى، وذلك بحسب بيانات رسمية لوزارة العمل الأمريكية.

كما فرض ارتفاع تكلفة المعيشة أعباء كبيرة على كاهل الأسر وضغوطا على صنّاع السياسات للسيطرة على الوضع.

فسجلت أسعار المواد الغذائية ارتفاعا بما يزيد على 10 % مقارنة بالشهور السابقة، بينما سجلت أسعار الطاقة ارتفاعا بما يزيد على 34%.

كام أظهرت تقارير صحفية مواصلة زيادة الأسعار فى شتى مناحى الأنشطة الاقتصادية، مما دفع إلى ارتفاع تكلفة كل شئ من تذاكر الطيران والملابس إلى الخدمات الطبية.

وعلق كبير المحللين الماليين لدى مؤسسة "بنك ريت" جريج ماكبرايد، على الوضع الاقتصادى الحالى وارتفاع التضخم، مؤكدًا أنه بلغ ذروته، وتخطت أسعار المستهلكين كافة التوقعات السابقة، وبطريقة ليست جيدة مع زيادة سنوية بنسبة 8.6% هى الأسرع منذ أكثر من 40 عاما، متابعًا : "الأسوأ من ذلك هو ارتفاع الأسعار فى كل مكان تقريبا، ولا ملاذ من ذلك".

وتبذل الولايات المتحدة قصارى جهدها فى ظل ارتفاع الأسعار منذ العام الماضى، عندما ارتد الوضع الاقتصادى القوى بشكل غير متوقع من صدمة الوباء، مدفوعا بجرعات كبيرة من إنفاق الحكومة الأمريكية، بما فى ذلك الفحوصات المباشرة للأسر، وزيادة الإمدادات، وهو ما أدى إلى رفع الشركات أسعارها، كما أدت الحرب فى أوكرانيا إلى تفاقم المشكلة فى شتى أرجاء العالم، فضلا عن تأثير تدابير الإغلاق فى الصين للحد من انتشار كوفيد خلال فصل الربيع، ونظرا لتأثير ارتفاع التكاليف على القوة الشرائية للأسر، وتراجع الإنفاق، حذر مسؤولون من أن النمو فى عدة دول معرض لخطر الانكماش الحاد.

الفيدرالى الأمريكى يرفع سعر الفائدة للمرة الرابعة

وفى محاولة لمعاجة ارتفاع مستويات التضخم، قرر البنك المركزى الأمريكى رفع سعر الفائدة 0.75% للمرة الرابعة على التوالى منذ بداية العام الجارى بعد أن وصل معدل التضخم السنوى فى الولايات المتحدة إلى أعلى مستوياته فى أكثر من 40 عاما خلال يونيو الماضى عند مستوى 9.1% مقابل 8.8% فى مايو.

وكان الاحتياطى الفيدرالى رفع أسعار الفائدة لأول مرة فى نحو 4 سنوات خلال مارس الماضى بنسبة 0.25%، وبنسبة 0.5% فى اجتماع مايو، ثم بنسبة 0.75% فى يونيو وهى أعلى نسبة رفع منذ عام 1994.

430 مليار دولار أحدث حزمة أمريكية للقضاء على التضخم

ومن جانبه وافق مجلس الشيوخ الأمريكى، أمس الأحد، على حزمة من المبادرات تهدف إلى خفض التضخم، عبر إنفاق 430 مليار دولار توفرها السلطات.

ومن المتوقع أن يقطع مجلس النواب العطلة الصيفية للتصويت على حزمة المبادرات هذه.

وقال الرئيس الأمريكى جو بايدن بالفعل إنه سيوقع الوثيقة إذا وافق عليها الكونجرس.

وفى وقت سابق، أفيد بأن Ipsos وABC News نظما مسحا أظهر أنه وفقا لـ 69%من الأمريكيين، فإن الوضع فى الاقتصاد الأمريكى يتدهور حاليا.