حملات امنية مكثفة في العقبة الاردنية

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صنعاء - ميسرا اسماعيل في الاثنين 8 أغسطس 2022 08:03 مساءً - دوت الخليج :- أعلنت مديرية الامن العام اليوم عن بدء تنفيذ حملات أمنية شاملة في محافظة العقبة لتعزيز موقعها كوجهة استثمارية وسياحية آمنة.



وتتضمن الحملات تنفيذ خطط أمنية ومرورية تهدف للتصدي لأي مظاهر سلوكية خاطئة تهدد أمن وسلامة المجتمع، او تخالف القانون.

وبتوجيه من مدير الامن العام اللواء الركن حسين الحواتمة ترأس مساعد مدير الامن العام للعمليات والتدريب العميد ايمن العوايشة اليوم اجتماعا أمنياً في مبنى مديرية شرطة محافظة العقبة استمع خلاله لأبرز المخالفات المرورية والسياحية والبيئية والظواهر الجرمية التي تشهدها المحافظة وآليات تنفيذ الحملات الامنية لتلافيها وضبطها ومنع ارتكابها .

وستنفذ الحملات الامنية وفق خطط واضحة وبمشاركة كوادر من مكونات المديرية كافة كل ضمن اختصاصه ،وستستمر لحين انهاء كافة اشكال التجاوزات وخروقات القانون لا سيما ضبط المطلوبين ومروجي وتجار المخدرات والمخالفات المرورية الخطرة والمعيقة لحركة السير ومكافحة التسول والمخالفات البيئية .

ودعت مديرية الامن العام الاخوة المواطنين من قاطني ومرتادي محافظة العقبة التعاون مع رجال الامن العام الموجودين لخدمتهم ومنع أي تعدٍ على القانون.