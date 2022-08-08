اليونيسف تُرحّب بوقف إطلاق النار فى قطاع غزة

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 8 أغسطس 2022 07:26 مساءً - رحبت منظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونيسف بوقف إطلاق النار فى قطاع غزة بعد ثلاثة أيام من العنف الشديد. وفق بيان صادر عن أديل خُضُر، المديرة الإقليمية لليونيسف فى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

وأشار البيان إلى أن التصعيد تسبب فى قُتل 15 طفلاً وأصيب 150 بجراح فى قطاع غزة لافتا إلى أنه عندما يحتدم العنف، فإن الأطفال هم من يدفعون الثمن.

ولفت البيان إلى أنه يستمر التأثير الهائل لمثل هذا التصعيد حتى بعد وقف إطلاق النار، مما يؤثر على حقوق الأطفال ويواصل تعريضهم وعائلاتهم للمخاطر.

وأضاف البيان: "بالنسبة للعديد من الأطفال،. يعيشون بالفعل مع الآثار النفسية طويلة الأمد نتيجة التعرض المستمر للعنف".

واكد البيان "بسبب نقص الوقود، تم تخفيض إمداد الكهرباء فى قطاع غزة إلى أربع ساعات فقط يومياً، مما أثر على الخدمات الأساسية المنقذة للحياة. يشمل ذلك إمدادات المياه من الآبار ومحطات التحلية، ما يثير مخاوف بشأن توفر مياه آمنة ونظيفة. نُرحِب بشحنة الوقود هذا الصباح وندعو إلى المزيد من هذه الشحنات الإنسانية الحيوية إلى قطاع غزة.

وأوضح البيان "تعمل اليونيسف على الأرض، وتقدم مع شركائها إمدادات صحية طارئة تكفى للوصول إلى أكثر من 50 ألف شخص متضرر. نقدم خدمات الصحة النفسية والدعم النفسى الاجتماعى، ونعمل على إحالة الأطفال والعائلات إلى خدمات الحماية المتاحة عند الحاجة. تعمل اليونيسف مع شركائها من أجل عودة جميع الأطفال إلى المدرسة بأمان فى نهاية شهر أغسطس.

ودعت اليونيسف مرة أخرى جميع الأطراف إلى التوصل إلى حل سياسى وسلمى طويل الأمد للنزاع المستمر منذ عقود، من أجل جميع الأطفال ومستقبلهم.