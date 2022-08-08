العالم يشكر مصر لنجاح جهودها للتهدئة فى غزة (فيديوجراف)

جدة - نرمين السيد - وقال الرئيس الأمريكى جو بايدن "أشكر الرئيس السيسى وكبار المسؤولين المصريين على جهودهم لوقف إطلاق النار فى غزة". كما عبر الأمين العام للأمم المتحدة عن ثنائه للجهود المصرية للتهدئة فى غزة قائلا "أثنى على جهود مصر فى وقف إطلاق النار فى قطاع غزة". ورحب الرئيس الفلسطينى محمود عباس بالجهود المصرية" أرحب بجهود مصر الحثيثة لوقف إطلاق النار فى غزة"، كما عبرت الحكومة الفلسطينة كذلك عن تقديرها لجهود مصر "نشكر مصر على جهودها لحقن دماء الشعب الفلسطينى فى غزة". ورحب وزير الخارجية الأمريكى أنتونى بلينكن بالجهود المصرية "نرحب بوقف إطلاق النار فى غزة وإسرائيل وممتنون للتوسط لهذا الاتفاق". وقالت وزارة الخارجية الروسية "نرحب بجهود الوساطة المصرية فى التوصل لوقف إطلاق النار فى غزة". وثمن منسق الأمم المتحدة الخاص لعملية السلام الجهود المصرية "أثمن دور مصر الحاسم فى إرساء وقف إطلاق النار فى غزة".

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