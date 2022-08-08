البيت الأبيض: على روسيا تجنب الأنشطة العسكرية فى مواقع أوكرانيا النووية

جدة - نرمين السيد - من جانبها، أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم الاثنين أن نظام كييف ارتكب عملاً جديدًا من الإرهاب النووى، حيث أطلقت الوحدات الأوكرانية النار على محطة زابوروجيا النووية.

يُذكر أن المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، أكدت الثلاثاء الماضى أن موسكو ستواصل نقل المعلومات الموضوعية إلى الوكالة الدولية للطاقة الذرية حول محطة زابوروجيا للطاقة النووية وتعول بذلك على دعم جميع القوى العقلانية.

وأضافت: "نحذر نظام زيلينسكى من الاستفزازات المستمرة ضد أكبر محطة للطاقة النووية فى أوروبا، وهى الاستفزازات المحفوفة بوقوع حادث نووى، يمكن أن تؤثر عواقبه الوخيمة ليس فقط على أوكرانيا"، داعية المجتمع الدولى إلى توخى اليقظة فى هذا الأمر وإدانة تصرفات سلطات كييف.