البيت الأبيض يدين أفعال الصين التصعيدية حول تايوان

جدة - نرمين السيد - وشدد على أن "أفعال الصين تتعارض مع هدفنا البعيد فى الحفاظ على السلام والاستقرار فى مضيق تايوان"، معتبرا أنه " لا حاجة للتصعيد مع الصين وسنبقى قنوات الاتصال مفتوحة معها".
وأعلنت الصين فى وقت سابق اليوم الاثنين، أنها أجرت "تدريبات عسكرية جديدة فى أنحاء تايوان". وكان من المتوقع أن تنتهى هذه التدريبات يوم أمس الأحد، لكن الصين قالت إن "التدريبات العملية المشتركة والتدريب فى البحر والمجال الجوى حول جزيرة تايوان، لا تزال مستمرة حتى اليوم".
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