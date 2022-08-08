البحرين تشيد بالجهود المصرية لإنهاء العمليات العسكرية فى غزة

جدة - نرمين السيد - وحسبما أفادت وكالة الأنباء البحرينية "بنا"، أشادت البحرين بالجهود الحثيثة التى قامت بها جمهورية مصر العربية من أجل إنهاء العمليات العسكرية فى قطاع غزة حقنًا للدماء ووقف الخسائر فى الأرواح والممتلكات والحفاظ على أمن المنطقة واستقرارها.

وأكدت الخارجية على أهمية تضافر جهود المجتمع الدولى لدعم استدامة وقف اطلاق النار ومنع التصعيد ووقف القصف والهجمات الصاروخية حفاظا على أمن وسلامة المدنيين، وتكثيف المساعى لإحلال السلام الشامل والدائم فى منطقة الشرق الأوسط لصالح جميع شعوبها.