جدة - نرمين السيد - وقالت مارين: "ليس لدينا تشريعات أو عقوبات خاصة بنا تسمح لنا بالحد من مثل هذه الأعمال التى يقوم بها السياح الروس. ربما توجد طرق أخرى، على سبيل المثال، يمكننا إبطاء إصدار التأشيرات. وهذا يعنى تقييد الدخول فعليا، على الرغم من أنه سيكون مفتوحا رسميا".
وأضافت أن الروس "يستخدمون فنلندا كنقطة عبور للذهاب فى إجازة إلى بلدان أخرى".
وفى وقت سابق، قال اتحاد منظمى الرحلات السياحية فى روسيا، إن القنصلية البلغارية أبلغت منظمى الرحلات السياحية الروس بتعليق إصدار التأشيرات السياحية.
وأوضحت القنصلية أن مثل هذه الإجراءات قد اتخذت فيما يتعلق بالإعلان فى 5 أغسطس عن تصنيف 14 موظفا فى البعثة الدبلوماسية والمكاتب القنصلية البلغارية فى روسيا كأشخاص غير مرغوب فيهم.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر فنلندا: لا نستطيع منع الروس من استخدام تأشيرتنا لزيارة أوروبا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.