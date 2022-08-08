فنلندا: لا نستطيع منع الروس من استخدام تأشيرتنا لزيارة أوروبا

جدة - نرمين السيد - وقالت مارين: "ليس لدينا تشريعات أو عقوبات خاصة بنا تسمح لنا بالحد من مثل هذه الأعمال التى يقوم بها السياح الروس. ربما توجد طرق أخرى، على سبيل المثال، يمكننا إبطاء إصدار التأشيرات. وهذا يعنى تقييد الدخول فعليا، على الرغم من أنه سيكون مفتوحا رسميا".

وأضافت أن الروس "يستخدمون فنلندا كنقطة عبور للذهاب فى إجازة إلى بلدان أخرى".

وفى وقت سابق، قال اتحاد منظمى الرحلات السياحية فى روسيا، إن القنصلية البلغارية أبلغت منظمى الرحلات السياحية الروس بتعليق إصدار التأشيرات السياحية.

وأوضحت القنصلية أن مثل هذه الإجراءات قد اتخذت فيما يتعلق بالإعلان فى 5 أغسطس عن تصنيف 14 موظفا فى البعثة الدبلوماسية والمكاتب القنصلية البلغارية فى روسيا كأشخاص غير مرغوب فيهم.