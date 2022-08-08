الائتلاف يبعث رسالة للصفدي بخصوص مخيم الركبان

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صنعاء - ميسرا اسماعيل في الاثنين 8 أغسطس 2022 07:06 مساءً - دوت الخليج :- قالت "الدائرة الإعلامية للائتلاف الوطني السوري"، إن رئيس الائتلاف سالم المسلط، وجّه رسالة إلى وزير الخارجية أيمن الصفدي، بخصوص معاناة أهالي مخيم الركبان المحاصر من قبل قوات الأسد وداعميه بالقرب من الحدود الأردنية.
وأوضح المسلط أن معاناة سكان المخيم الذي يقطنه آلاف المهجّرين السوريين تتفاقم بسبب نقص الغذاء والماء وحليب الأطفال والدواء والمعدات الطبية، فضلاً عن المعاناة نتيجة النقص الحاد في المياه الصالحة للشرب والاستخدام، وذلك بالتزامن مع موجة حر تشهدها المنطقة، وسط مخاوف من انتشار الأوبئة والأمراض.
ولفت إلى أن هذه الظروف القاسية أجبرت بعض العائلات على ترك المخيم نحو مناطق سيطرة نظام الأسد وما بمكن ان ينتظرهم هناك .
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