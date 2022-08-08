تفاصيل مقتل اربعينية في الرصيفة

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صنعاء - ميسرا اسماعيل في الاثنين 8 أغسطس 2022 07:06 مساءً - دوت الخليج :- أوقف مدعي عام الجنايات الكبرى صلاح الطالب فجر اليوم الاثنين متعاط للمخدرات أسبوعين على ذمة التحقيق في إطار تهمة القتل العمد، لقتله زوجته طعنا بالسكين بسبب قضية خلع أقامتها زوجته ضده بينما كان المتهم موقوفا على ذمة قضية تعاطي مخدرات.

وحسب اعترافات المتهم، فإنه أفرج عنه الخميس الماضي من السجن، وبينما كان يسير في مدينة الرصيفة شاهد زوجته تقف على طابور جمعية لتلقي المساعدات المالية الشهرية، مشيرا إلى أنها عندما شاهدته لاذت بالفرار فاستمر بملاحقتها وبحوزته سكينا، حيث أقدم على طعنها بالظهر.

ووفق اعترافاته بالتحقيق، فإنه بعد أن طعن زوجته (الضحية) أخذها بواسطة مركبته إلى بيت شقيقته لعلاجها، وهناك كانت ماتزال على قيد الحياة، حيث تركها المتهم وفرّ هاربا، فيما اتصلت شقيقته به وأبلغته أن زوجته مغشي عليها وأنها أبلغت الدفاع المدني لغايات إسعافها.

وكان المتهم لاذ بالفرار متواريا عن الأنظار بعد حضور الدفاع المدني لكن زوجته فارقت الحياة.

وكان البحث الجنائي تمكن من القبض على الزوج وتحويله للمدعي العام ليلة أمس.

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