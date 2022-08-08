بلينكن يشيد بالدور المهم للأردن في التوصل لتهدئة في غزة

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صنعاء - ميسرا اسماعيل في الاثنين 8 أغسطس 2022 07:06 مساءً - دوت الخليج :- أشاد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن بالأدوار المهمة للأردن و قطر ومبعوث الأمم المتحدة والسلطة الفلسطينية في التوصل لتهدئة في قطاع غزة.
ورحبت الولايات المتحدة الأمريكية بوقف إطلاق النار لاستعادة الهدوء في غزة وإسرائيل، وأكدت على لسان بلينكن، في تغريدة عبر موقع “تويتر” للتواصل الاجتماعي، اليوم الإثنين: “ترحب الولايات المتحدة بوقف إطلاق النار في غزة وإسرائيل”.
وقال: “ممتنون لمن توسط في هذا الاتفاق ونعرب عن تعازينا لأسر المدنيين الذين فقدوا أرواحهم”
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