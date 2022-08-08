نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موقع نتيجة الفحص الطبي للعمالة الوافدة 2022 في الكويت ” moi .gov .kw ” جاهزية نتيجة الفحص الطبي في المقال التالي
موقع نتيجة الفحص الطبي للعمالة الوافدة 2022 يهتم الكثير من الأشخاص الوافدين الى دولة الكويت من مختلف الدول بشكل عام بالتعرف على نتيجة الفحص الطبي للعمالة الوافدة، حيث يعد الفحص الطبي إجراء هام يجب ان يتم اجتيازه لكي يتم دخول الأراضي الكويتية، حيث تعتبر الكويت واحدة من الدول التي تمتلك اعداد كبيرة من الوافدين الذين يتوافدون بغرض الدراسة او العمل او غيرها من الأسباب، ويتم اجراء الفخص الطبي بهدف التأكد من سلامة الوافد والخلو من الأمراض والعدوى، وسوف نستعرض من خلال هذه السطور كيفية الاستعلام عن نتيجة الفحص الطبي للعمالة الوافدة 2022.
نتائج الفحص الطبي للعمالة الوافدة 2022
ونجد أن وزارة الصحة الكويتية متمثلة في مديرية الامراض الصدرية وصحة الوافدين تعمل على فتح باب الحجز والتسجيل أمام جميع الوافدين في دولة الكويت باختلاف الأسباب، لكي يتم التقديم للتسجيل في الفحص الطبي ومن ثم تتيح إمكانية الاستعلام ومتابعة النتيجة الخاصة بالفحص، والتي تعد واحدة من ضمن خدمات متعددة يتم تقديمها عبر الموقع يستفيد منها الوافد الى الكويت، حيث يتم الاستعلام بسهولة عن نتيجة الفحص من خلال ادخال الرقم المرجعي الخاص بالوافد، وذلك لكي يتم التأكد من خلوه من الامراض ومن ثم تقديم هذه الوثيقة ضمن الوثائق والمستندات الأساسية لكي يتم السفر ودخول الأراضي الكويتية بشكل سهل.
موقع نتيجة الفحص الطبي للعمالة الوافدة 2022
ويمكن لجميع الوافدين الى الكويت الاستعلام عن نتيجة الفحص الطبي للعمالة الوافدة بسهولة الكترونيا، من خلال موقع وزارة الصحة الكويتية، وذلك عن طريق اتباع الخطوات التالية مباشرة،
- في البداية يتم الدخول الى موقع وزارة الصحة الكويتية من خلال رابط الاستعلام عن نتيجة الفحص الطبي.
- يتم اختيار الخدمات الالكترونية المتاحة عبر الموقع.
- ثم يتم تحديد خدمة الاستعلام عن نتيجة الفحص الطبي للوافدين من بين الاختيارات الموجودة.
- بعد ذلك يتم ادخال رقم الوافد بشكل صحيح عبر الموقع.
- يتم ادخال كافة البيانات الاساسية المطلوبة في المكان المخصص.
- ثم يتم ادخال أيقونة استخراج النتيجة الخاصة بالفحص الطبي.
- يتم استخراج كافة التفاصيل الخاصة بالفحص الطبي الخاص بالوافد على الفور عبر الموقع.
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