الان تنسيق الجامعات المرحلة الاولى 2022 ادبي وعلمي على موقع التنسيق الرسمي tansik

تنسيق الجامعات المرحلة الاولى 2022 الذي قد تم الإعلان عن مجرياته بشكل تفصيلي من قبل المركز الإعلامي لوزارة التعليم العالي، حيث قد أشارت وزارة التعليم والبحث العلمي على فتح أبواب موقع التنسيق الالكتروني فى مرحلته الأولى فى الساعات الأولى من صباح يوم الخميس الموافق ميلادياً اليوم الحادي عشر من اغسطس على ان نستعرض ونوافيكم الان كافة المجريات والتفاصيل المطروحة حول هذا التنسيق

تنسيق الجامعات المرحلة الاولى 2022

أعلنت وزارة التعليم والبحث العلمي عن تنسيق الجامعات المرحلة الاولى، حيث يستعد موقع بوابة الحكومة المصرية على استقبال طلبات الطلاب فى تنسيق المرحلة الأولي وذلك اعتباراً من صباح يوم الخميس الحادي عشر من أغسطس وذلك بعدما تم تحديد نسب نجاح الطلاب فى الشعبة الادبية والعلمية في شهادة الثانوية لتصل الى 75% بعدما تم اعتماد نتائج الطلاب فى صباح يوم السبت الموافق اليوم السادس من اغسطس، على ان تصل حد أدنى تنسيق الشعبة الهندسية إلى 83% فأكثر بينما تصل حد أدنى تنسيق الشعبة الأدبية إلى 64% فأكثر بينما تصل حد أدنى تنسيق الشعبة العلمية الى 89% فأكثر على ان من المخطط على ان يستقبل تنسيق الشعبة العلمية ما يقرب من 22 الف طالب وطالبة والهندسية مايقرب من 15220 بينما الشعبة الادبية 80 ألف طالب وطالبة، على ان يكون التسجيل بدءً من الخميس حتى صباح يوم الاثنين المقبل على ان نوافيكم الان من خلال الفقرة التالية من تلك المقال الان خطوات التقديم على تنسيق المرحلة الاولي

خطوات التقديم على تنسيق المرحلة الاولي

نستعرض الان ونوافيكم طرق وخطوات التقديم على تنسيق الجامعات المرحلة الاولى من خلال موقع التنسيق على الشكل التالي:-