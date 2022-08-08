ردد الآن أفضل دعاء يوم عاشوراء 1444 مكتوب لجلب الرزق وقضاء الحوائج 

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دعاء يوم عاشوراء 1444 هو أكثر ما يتم البحث عنه من قبل الكثير من المسلمين في مختلف أنحاء العالم في هذا التوقيت، وذلك بالتزامن مع حلول يوم عاشوراء الذي يوافق يوم العاشر من شهر محرم من كل عام ميلادي، والذي يعد واحد من ضمن الأيام الفضيلة التي يحتفل بها المسلمين في كل عام بمناسبة الذكرى الجليلة التي ترافق هذا اليوم، وأفضل ما يحرص عليه المسلمين في هذا اليوم هو الدعاء لما يمتلكه من فضل عظيم في هذه المناسبة، ومن خلال هذه السطور نستعرض أفضل دعاء مستحب في يوم عاشوراء.
دعاء يوم عاشوراء 1444
يعتبر يوم عاشوراء من أهم الأيام التي يفضل بها الكثير من العبادات المميزة مثل الصيام والدعاء، ومن أهم هذه العبادات هي الدعاء الذي اوصانا به الله سبحانه وتعالى ورسوله في الكثير من المناسبات وبشكل خاص في هذه المناسبة، حيث يوافق يوم عاشوراء ذكرى جليلة في الدين الإسلامي وهي نجاة سيدنا موسى عليه السلام وقومه وهلاك فرعون، ومن ثم قد صام سيدنا موسى هذا اليوم ومن بعده رسول الله محمد عليه افضل الصلاة والسلام، لذلك تعد هذا الذكرى الهامة من اهم الأيام التي يحرص المسلمين على صيامها وكذلك يتم الحرص على الدعاء والصلاة، ومن اهم وأفضل الادعية المستحبة في يوم عاشوراء ما يلي.
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اللّهم إنّي أسألك إيماناً دائماً، وأسألك علماً نافعاً، وأسألك يقيناً صادقاً، وأسألك ديناً قيّماً، وأسألك العافية من كلّ بَليّة، وأسألك تمام العافية، وأسألك دوام العافية، وأسألك الشكر على العافية، وأسألك الغنى عن الناس.
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اللهم اجبر كسر قلبي جبراً يتعجّب منه أهل السماوات والأرض، جبراً يليق بكرمك، وعظمتك، وقدرتك، يا ربّ. اللهم فوّضتك أمري كلّه، فجمّله خيراً بما شئت، واجعلني يا ربّ مِمّن نظرت إليه فرحمته، وسمعت دعاءه فأجبته.
أدعية مستحبة في يوم عاشوراء 2022
هناك الكثير من اشكال الادعية التي ستحب ان يتم ترديدها في يوم عاشوراء هذا اليوم الفضيل الذي يحل في يوم العاشر من شهر محرم من كل عام هجري، حيث نجد أن الدعاء من أهم العبادات التي يحرص عليها المسلمين بشكل عام والتي يتحسب الحرص عليها، حيث يعد هذا اليوم من الأيام التي يستجاب بها الدعاء من خلال اشكال الدعاء المختلفة، ومن أهم الادعية المستحبة في يوم عاشوراء من كل عام ما يلي.
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لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، اللهم فرّج كربتي، وآنس وحدتي، واقضِ حاجتي وحوائج أمّة محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم أخرجني من الظلمات إلى النور
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اللهم وفّقني في كل مراحل حياتي، واغفر لي ذنوبي يارب العالمين، اللهم لا تجعلني مع القوم الظالمين، ونجّني من كلّ ضيق، واجعل لي بعده مخرجاً يا أرحم الراحمين.
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