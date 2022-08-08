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عمر شويل - جدة رابط استرجاع حساب انستقرام، كان العديد من الأشخاص يبحثون عن رابط لاستعادة حساب Instagram المحذوف نهائيًا والطرق حيث توجد العديد من الطرق التي يمكن استخدامها لاستعادة أي حساب Instagram تم حذفه نهائيًا. لأنه برنامج هاتف مخصص لنشر الصور المختلفة عبر الجوال.

كما يسمح لك بإنشاء خاصية الهاشتاج من أجل نشر الصور وجعلها مرئية لجميع أصدقائك والأشخاص المهتمين بك ، يتيح البرنامج للمستخدم تعديل صوره المختلفة بالطريقة التي يريدها وتناسبه. هناك أيضًا العديد من البرامج التي تحتوي على العديد من الأدوات والتقنيات التي تساعد وتسهل عملية معالجة الصور وإضافة العديد من التأثيرات المختلفة إليها.

لقد تجاوز هذا البرنامج عدد مستخدميه البالغ مليون مستخدم ، منذ ظهور هذا البرنامج في ولاية سان فرانسيسكو عام 2010 ، من أجل نشر أجمل صورك ، كل ما عليك فعله هو تنزيل Instagram وإنشاء حساب.

يمكنك بعد ذلك نشر الصور ومقاطع الفيديو ، والبث المباشر للأشخاص الذين يتابعونك ، وتحميل الصور

استرجاع حساب انستقرام عند فقدان الايميل رقم الهاتف كلمة السر

لا يمكن استرداد أي حساب على Instagram بعد الحذف ، ولكن هناك طريقة لإنشاء حساب Instagram جديد ، ولكن إذا تم إلغاء تنشيط الحساب مؤقتًا ، فيمكن إعادة تنشيطه.

ومع ذلك ، لا يُسمح بإعادة الحساب المعطل فورًا ، ولكن عليك الانتظار بضع ساعات للقيام بذلك ،

افتح تطبيق Instagram على هاتفك.

ثم أدخل اسم المستخدم أو رقم الهاتف المحمول أو عنوان البريد الإلكتروني المرتبط بحساب Instagram الذي تريد استرداده في المساحة الأولى من الشاشة.

قد يُطلب منك النقر فوق زر تسجيل الدخول قبل متابعة هذه الخطوة.

أدخل كلمة المرور الخاصة بك في حقل كلمة المرور ، إذا كنت لا تتذكرها ، فيجب عليك استردادها للمتابعة إلى الخطوة التالية.

انقر فوق تسجيل الدخول ، وإذا قمت بإدخال بياناتك بشكل صحيح ، فسيتم نقلك إلى الصفحة الرئيسية لحساب Instagram الخاص بك وإعادة تنشيطه.

اتبع التعليمات التي تظهر على الشاشة ، ولكن إذا تم إلغاء تنشيط الحساب لفترة طويلة ، فسيطلب منك قبول شروط الاستخدام مرة أخرى.